Barış Atay’a saldırı davasında sanıklara tahliye

İstanbul Kadıköy'de 31 Ağustos'ta Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay'ın saldırıya uğramasına ilişkin tutuklu sanıklar Ömür Canpolat (35), Çağlar Baş (23) ve Çağrı Hasan Çalışkan'ın (23) yargılandığı davanın 2. celsesi yapıldı.

Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, müşteki Barış Atay ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

“YERE KAPANDIM SANIKLAR YUMRUKLAMAYA DEVAM ETTİ”

Müşteki Barış Atay olayın yol verme kavgası olmadığını belirterek, “Mekandan ayrılıp 30 metre kadar yürüdükten sonra arkamdan ayak seslerini duydum. Sonra bir anda bir şahıs arkamdan boğazıma sarılıp bana sinkaflı sözlerle küfür ederek, ‘vatan haini, şerefsiz' diyerek yumruk atmaya başladı. Ben yerdeyken kapandım. Sanıklar o şekilde tekme ve yumruklarla beni darp etmeye devam ettiler.

Çevreden bir şahıs polisi aradım deyince sanıklar kaçmaya başladı. Olay kesinlikle yol verme kavgası değildir. Sokak geniş bir sokaktı” dedi. Atay, sanıkların politik kimliğini bildiklerini düşündüğünü söyleyerek, şikayetçi olduğunu belirtti.

Barış Atay'ın avukatı Şerif Özgür Urfa, “Bizim çabalarımız ile firari olan sanık Osman Avşar hakkında iddianame düzenlenmiştir. Bu da eylemin organize suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği iddiamızı desteklemektedir” diyerek sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanıkların avukatları ise müvekkillerinin tahliyesini istedi. Mahkeme, gözaltı ve tutuklulukta geçirdikleri süre ve delillerin büyük ölçüde toplanmış olmasını gerekçe göstererek, sanıkların adli kontrol ile tahliyesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili olan Barış Atay'ın 31 Ağustos saat 01.00 civarında arkadaşıyla yürüdüğü sırada şüpheli Ömür Canpolat'ın arkadan koşup “şerefsiz vatan haini” diye bağırarak saldırdığı anlatıldı. İddianamede, Atay'ın kendini korumaya çalıştığı sırada şüpheliler Çağlar Baş ve Çağrı Hasan Çalışkan ile kimliği belirlenemeyen bir kişinin daha saldırıp yaklaşık 1 dakika boyunca vücudunun çeşitli bölgelerine vurdukları kaydedildi. Daha sonra şüphelilerin olay yerinden kaçtığının kaydedildiği iddianamede, Atay'ın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde yaralandığı aktarıldı.

İddianamede şüphelilerden Ömür Canpolat'ın “kamu görevlisine karşı yaralama” ve “kamu görevlisine karşı hakaret” suçlarından 1 yıl 8 aydan 3 yıl 10 aya, diğer şüpheliler Çağlar Baş'ın ve Çağrı Hasan Çalışkan'ın ise “kamu görevlisine karşı yaralama” suçundan 1 buçuk yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.