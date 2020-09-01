Barış Atay’a saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı!

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile girdiği ‘tecavüzcü' polemiği sonrasında önceki gece İstanbul Kadıköy’de bir grubun saldırısına uğradı.

Aldığı darbelerin etkisiyle yere düşen ve saldırganların hedefi olmaktan kurtulamayan Barış Atay, yanındaki arkadaşının polisi araması ve çığlıkları sayesinde kurtuldu.

Saldırganların kaçmasının ardından hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu olan Atay’ın darbedilmesiyle ilgili İstanbul Emniyeti çalışma başlattı.

4 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada olay yerinin çevresindeki iş yeri kameralarını inceleyen polis ekiplerinin saldırıyı gerçekleştiren 4 kişiyi tespit ettiği ve bu kişilerden 3’ünü gözaltına aldığı öğrenildi. Saldırganların yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi. DHA