Barış Atay’a saldırıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile girdiği ‘tecavüzcü’ polemiği sonrasında önceki gece İstanbul Kadıköy'de bir grubun saldırısına uğradı.

Aldığı darbelerin etkisiyle yere düşen ve saldırganların hedefi olmaktan kurtulamayan Barış Atay, yanındaki arkadaşının polisi araması ve çığlıkları sayesinde kurtuldu.

Saldırganların kaçmasının ardından hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu olan Atay'ın darp edilmesiyle ilgili İstanbul Emniyeti çalışma başlattı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ, BİR KİŞİ YAKALANDI

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Atay'a saldıran 4 şüphelinin kimliğini belirledi. Şüphelilerden biri bugün polis ekiplerince gözaltına alındı. Diğer 3 saldırganın yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Atay’ın darp edilmesinin ardından, saldırı sosyal medyada büyük tepkiyle karşılanmıştı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptığı açıklamayla saldırıyı kınamıştı.

BAKAN SOYLU İLE TWİTTER’DA ATIŞMIŞTI

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, Kadıköy’de saldırıya uğramadan saatler önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadıkları polemikle gündeme gelmişti.

18 yaşındaki İpek Er'e “nitelikli cinsel saldırı' suçlaması ile tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen Musa Orhan’a ait olduğu iddia edilen telefon mesajları ile ilgili bir paylaşımda bulunan Atay, Bakan Soylu’yu etiketleyerek, “Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın. Hayatın boyunca her fırsatta yüzüne vurulması, asla unutmaman için uğraşacağız” diye yazdı.

Bu paylaşımı yanıtsız bırakmayan Soylu ise, kendi hesabından Atay’a yönelik “Tecavüzcü PKK yöneticilerinin talimatıyla HDP’den milletvekili olan PKK ve DHKP-C artığı; benden ‘tecavüzcü kollayıcı’ olmaz da senden tam tecavüzcü olur… Tuma'nın kollayıcısı, dikkat yakalanma…” ifadelerini kullandı.

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