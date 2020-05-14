Barış Fırtınası operasyonu sürüyor

BM Güvenlik Konseyi’nin 2259 sayılı kararı ve Libya Hükümeti’nin resmi çağrısı doğrultusunda Libya ordusuna eğitim ve danışmanlık hizmeti veren Türk askerleri, görevlerini Libya Hükümeti tarafından güvenliği sağlanan bölgede gerçekleştiriyor.

MİLİSLERİN TESİSLERİ İMHA EDİLDİ

Birleşmiş Milletler’in tanıdığı hükümet tarafından başlatılan Barış Fırtınası operasyonu kapsamında General Halife Hafter’e bağlı çok sayıda milis etkisiz hale getirildi. Dört uçak, bir helikopter, iki SİHA ile çok sayıda tank, top, zırhlı araç, ağır silahların yanı sıra milislerin kullandığı tesisler de imha edildi.

SİVİL CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Genelkurmay Başkanlığı’nın bilgilendirme notuna göre Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin saldırıları sonucu ülkede sivil can kayıpları yaşanmaya devam ediyor.

Hafter milislerinin son dönemde Trablus’un güneyine düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 28 kişi yaralanırken en az beş sivil hayatını kaybetti. Sivil halk ile alt yapı tesislerine yönelik artan saldırılar üzerine Libya Hükümeti tarafından 25 Mart’ta operasyon başlatılmıştı.

Başkanlık Konseyi Başkanı ve Libya Hükümeti Başbakanı Fayiz es Serrac, Barış Fırtınası’yla “saldırgan teröristlere gereken cevabın sert şekilde verileceğini” açıklamıştı.