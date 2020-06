Baro başkanlarına müdahaleye tepkiler sürüyor!

Ali Ekber Şen / MERSİN

Kemal ATLAN / Eskişehir

Selami AYDIN / Denizli

İsmail AKIN / Antalya

Sevgim Begüm YAVUZ

Can ÇAPAR / Hatay

Uğur AKAGÜNDÜZ / EDİRNE

Evren DEMİRDAŞ

Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen ve barolarla ilgili yasa değişikliğine tepki gösteren 56 baro başkanı, sembolik olarak 20’şer kilometre yürüyerek Ankara’ya ulaştı.

Ankara girişinde baro başkanlarını bekleyen polis ekipleri, valilik kararıyla yürüyüşe izin verilmediğini belirtti. Baro başkanları ise yürüyüşe devam edeceklerini ve ardından Anıtkabir’e gideceklerini söyledi. Bunun üzerine yürüyüşe geçen grup ve polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Yaşanan bu gelişmeye Türkiye’nin birçok ilinden tepki yağdı.

İSTANBUL

Baro seçim sistemiyle ilgili yapılması düşünülen değişikliğe tepki göstermek için geçtiğimiz cuma günü Ankara'ya yürüyüşe başlayan Baro Başkanlarının, bugün Ankara'ya girişinin engellenmesine ilişkin İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi tarafından bir basın açıklaması yapıldı.

İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi Başkanı Avukat Abdullah Onur Eyüboğlu tarafından okunan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*Hepimizce malum olduğu üzere Türkiye genelinde Baro Başkanlarının günlerdir sürdürdüğü #savunmayürüyor eylemi bugün Baro Başkanlarının Anıtkabir'de yapacağı basın açıklamasıyla sonlandırılacaktı. Ancak gelinen noktada Baro Başkanlarımızın bu yürüyüşü kolluk tarafından engellenmiştir.

*Ankara'ya yürümek üzere anayasal haklarını kullanan 51 Baro Başkanı Ankara girişinde kolluğun haksız, hukuksuz, orantısız müdahalesiyle karşılaşmış; bazı baro başkanları fiziksel müdahaleye uğramış ve Gaziantep Baro Başkanımız kolluk tarafından darp edilmiştir.

*Kolluğun hukuksuz davranışlarına tabi ki alışığız, bu durum son zamanlarda hukuksuzluğun da ötesine geçerek pervasız bir hadsizlik haline evrilmiştir.

*Ancak, sırf demokratik yollarla muhalif görüşlerini ortaya koydu diye, T.C. Anayasası ve Avukatlık Kanunu'nun kendilerine yüklediği hak ve sorumlulukları gereği mesleğin onuru için yürüyen Baro Başkanlarının fiziki müdahaleye maruz bırakılması avukatlık mesleği açısından talihsiz, utanç verici ve bir o kadar da kabul edilmezdir.

*Utanç vesikası haline gelen, bir Baro Başkanı'nın cübbesinden çekilerek engellenmeye çalışıldığı fotoğrafı veren kolluğa da ayrıca şunu hatırlatmak isteriz ki, bugün durdurmak için asıldığın o cübbe yarın haklarının savunulması için sığınabileceğin tek limandır.

*Bizler bu yürüyüşü kendimiz için değil istisnasız bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının haklarını korumak için yapıyoruz. Gün gelecek herkes o asıldığın cübbeye sığınmak zorunda kalacak. Unutmayın avukatın sesi kesilirse vatandaşın nefesi kesilir.

ANTALYA

Baro seçim sistemiyle ilgili yapılması düşünülen değişikliğe tepki göstermek için Ankara'ya yürüyen Baro Başkanlarının, Ankara'ya girişinin engellenmesine ilişkin Antalya Barosu basın açıklaması yaptı.

“DEHŞET İÇİNDE İZLEDİK”

Antalya Adliyesi önünde yapılan basın açıklama şu ifadelere yer aldı;

*Her yurttaşımız için geçerli olması gereken anayasal ve demokratik bir hakkın on binlerce meslektaşımızı temsil eden baro başkanlarımıza tanınmamasının artık herhangi bir kavramla izah edilecek bir yönü kalmamıştır.

*Baro başkanlarına yapılan bu saldırı savunmaya, biz avukatlara ve daha vahimi avukatlarla birlikte halkın hak arama özgürlüğüne yapılmıştır. Bu saldırı esnasında kolluk kuvvetlerinin bazı baro başkanlarını darp ettiğini üzülerek ve dehşet içinde izledik.

*Anayasal bir hak olan toplantı ve yürüyüş hakkının kanunsuz emirlerle fiziksel olarak engellenmesi hakkın gasp edilmesidir. Bu müdahale hukuk ve demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak yer alacaktır.

*Sağlık ve güvenlik sebebiyle tek başına yürüyen baro başkanlarına yönelik bu tutum karşısında savunmanın ve baro başkanlarımızın yanındayız. Baro başkanlarının bu demokratik ve anayasal hakkının engellenmesine devam edilmesi halinde tüm meslektaşlarımızı kitlesel olarak hukuki mücadelemizi vermek üzere Ankara'ya çağıracağımızı belirtmekteyiz.

ESKİŞEHİR

Baro başkanlarının Ankara’da polis tarafından yürümesine izin verilmemesine Eskişehir Barosu’na kayıtlı avukatlar da tepki gösterdi. Eskişehir Barosu önünde toplanan avukatlar, baro başkanlarına yapılan engellemeyi ve müdahaleyi alkışlarla ptotesto ettiler.

Grup adına açıklama yapan Eskişehir Baro Yönetim Kurulu Üyesi Emine Cevahir Çalıkuşu, anayasal ve yasal haklarının engellenmesi neticesinde Baro Başkanları Avukat Mustafa Elagöz ve diğer baro başkanlarının Ankara girişinde oturma eylemi yaptığını söyledi.

Baroların her zaman hukukun üstünlüğünü savunduğunu ifade eden Çalıkuşu, “Hukukun üstünlüğünü savunmaya da devam ediyoruz. Bugün Ankara girişinde yapılan engelleme ve saldırılar yalnızca Baro başkanlarına değil biz avukatlara ve halkın hak arama özgürlüğüne yapılmıştır” dedi.

DENİZLİ

Denizli Barosu, ‘Savunma yürüyor' eylemi ile Ankara'ya yürüyen baro başkanına yönelik güvenlik güçlerinin müdahalesine tepki gösterdi. Avukat Hakları Merkezi üyesi Kerem Onur meslektaşları ile birlikte Denizli Barosu hizmet binası önünde basın açıklaması yaptı.

Yürüyüşün kolluk kuvvetleri tarafından engellendiğini belirten Onur, “Anayasal haklarını kullanan baro başkanlarımız kolluğun haksız, hukuksuz ve orantısız müdahalesi ile karşılaşmış, bazı baro başkanları fiziki müdahaleye uğramıştır” dedi.

HATAY BAROSU: SAVUNMA SUSMADI, SUSMAYACAK

Hatay Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Eryılmaz Adalet Sarayı önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Anayasa ve Avukatlık Kanunu barolara, insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü koruma ve geliştirme görevi vermiştir. Barolar, yasadan kaynaklı olarak kendilerine verilen görevi en iyi bir şekilde yerine getirmek arzusu içinde olmuşlardır.

*Bundan sonra da bu konudaki ısrarını ve haklı taleplerini dile getirmekten asla vazgeçmeyeceklerdir. İnsan haklarını ve hukukun üstünlüğünü her yerde ve her platformda sonuna kadar savunacağımızı, halkımızın hak arama mücadelesinin yanında olacağımızı, savunmaya yönelen her türlü müdahaleye karşı tüm gücümüzle mücadele edeceğimizi belirtmek isteriz.

*Baro başkanlarının başkent Ankara'ya alınmamalarını, fiili olarak şiddete maruz bırakılmalarını, polis kuşatması altında tutulmalarını kınıyoruz. Savunma susmayacak, halk nefessiz kalmayacak. Savunma susmadı, susmayacak.

EDİRNE

Ankara girişinde polis müdahalesi ile karşı karşıya kalan Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Sedat Tekneci, baro başkanlarının, oturma eylemine başlamasının ardından polis bariyerleri ile etrafının çevrildiğini açıkladı.

Müdahale eden polislerin, baro başkanları ile basın mensuplarını ayırmaya çalıştığını belirten Tekneci, “Dışarıdan gelecek meslektaşlarımızı içeri sokmuyorlar. Etrafımız çevrilmiş durumda” dedi. Olayla ilgili Tekirdağ Barosu da açıklama yaparken; Ankara'daki baro başkanlarının eylemine katılabileceklerini söylediler.

DARP EDİLEN GAZİANTEP BARO BAŞKANI ŞARKLI AÇIKLAMA YAPTI

Polisin yumruklu müdahalesine maruz kalan Gaziantep Baro Başkanı Şarklı o anları Sözcü'ye anlattı. Anıtkabir'e yürümelerine izin verilmemesi sonrasında yaşanılan arbedede burnuna polis kalkanından burnuna darbe aldığını belirten Şarklı, şunları söyledi;

*Biz ilk buraya Anadolu'dan yürüyen barolar olarak geldik. Ben Gaziantep'ten buraya 3 günde yaklaşık 60 kilometre yol yaparak dün gece Ankara'ya geldik. Bu sabah ise yürüyüş yapan 50-60 baro başkanımızla birlikte 100-150 metre yürüyüp sonrasında ise Anıtkabir sonrasında ise meclise yürüyecektik.

*Tabi buraya geldiğimiz ilk andan itibaren İçişleri Bakanlığının talimatıyla kesinlikle hiçbir açıklama ve yürüyüşe izin verilmedi. İzin verilmemesi üzerine önümde bir arbede yaşanınca Ordu baro başkanımız arada kaldı bende onu kurtarmak istediğimde çevik kuvvet kalkanıyla burnuma bir darbe aldım.

*Sonrasında geri çekildik çeşitli görüşmeler sonrasında tekrardan yürümeye başladık, o anda sivil polislerden biri beni parmağıyla işaret ederek kafa salladı.

“UTANÇ VERİCİ BİR DURUM”

Olayı utanç verici olduğunu söyleyen Şarklı, Ankara polisin öfkesine anlam veremediğini söyledi. Şarklı konuşmasını şöyle sürdürdü;

*İnanın Türkiye Cumhuriyetine yakışır bir durum değil bu olay utanç verici bir durum. Hiçbir açıklama, gerekçe ve muhatap olarak kimseye bulamıyoruz. Biz Gaziantep'ten çıktık Osmaniye'ye geldiğimizde buradaki arkadaşlar güvenliğimizi sağladılar.

*Ancak Ankara Valiliği’nin ve emniyetinin bu tavrını anlamak mümkün değil. 50 baro başkanının 100 metre yürümesinden kamu düzeni nasıl bozulur? Trafikle ilgili bir sorun yok çünkü kaldırımdan yürüyecektik ama buna rağmen bu öfkelerini anlamak mümkün değil.

*Biz çoklu baro projesine karşı çıkma adına sembolik bir yürüyüş yapıp Anıtkabir'e yürüyecektik ama maalesef bir adım atmamıza izin vermediler. Sabah 10'dan bu yana da etrafımız çevik kuvvet tarafından çevrilmiş durumda giriş ve çıkış yasak bekliyoruz neticesi ne olacak bizde bilmiyoruz.

MERSİN

İktidarın baroların yapısını ve seçim sistemini değiştirmeye yönelik yeni yasa düzenlemesine tepki gösteren baro başkanlarının Ankara’ya başlattıkları yürüyüşte, polis, Ankara’nın girişinde barikat kurarak, baro başkanlarının yürüyüşe izin vermedi.

Avukatların yürüme ısrarı sonrasında güvenlik güçleriyle, baro başkanları arasında arbede yaşandı. Bölgedeki gerginliğin devam ettiğini söyleyen Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, polisin müdahalesine anlam veremediklerini söyledi.

“POLİS ÇEMBERE ALDI”

İnşaat halindeki bir binanın önünde polis tarafından çembere alındıklarını anlatan Yeşilboğaz ,“Bizim buradan gitmemizi sağlamak için iş yerinin sahibi ve onun talimatı ile işçilerini üzerimize salıyorlar. Daha doğrusu çemberin dışında kalan Avukat arkadaşlara fiili müdahalede bulunmasını istiyorlar. Amaç provokasyon yapıp saldırtmak. Hâlbuki ki bulunduğumuz yer kamu alanı özel alan değil. Bizi çembere aldıkları yer bir inşaat halindeki binanın önü” dedi.

İLGİLİ HABER İstanbul Barosu İstiklal'de toplandı!