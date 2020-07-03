Baroları takip ederken gözaltına alınan gazeteciye ‘sosyal mesafe’ cezası kesilmiş

Baro başkanlarının Meclis önünde bekleyişini takip eden gazeteci Semire Sibel Hürtaş, barikatlarla engellenmesi sonucu içeriye girememiş, ardından gözaltına alınmıştı.

“Karakola götürülürken kötü muameleye uğradım” diyen Hürtaş’la ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, gazeteciye ‘sosyal mesafeden’ ceza kesilmek istendiğini, direnmesi üzerine gözaltına alındığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “03 Temmuz 2020 tarihinde TBMM Adalet Komisyonunda görüşülmeye başlanan Barolar ile ilgili kanun teklifini baro başkanları ile meclis önünden takip eden bir gazeteci sosyal mesafe kuralına uyması konusunda görevli polislerimiz tarafından uyarılmış ancak polisimizin tüm uyarılarına rağmen sosyal mesafe kuralını ihlal etmesi sonucu ceza yazılmak üzere kendisinden kimliği talep edilmiştir Kimliğini vermemek için direnen gazeteci görevli polislerimiz tarafından gözaltına alınarak işlem yapılmak üzere Polis Merkezine götürülmüştür” denildi.

HEM SOSYAL MESAFE HEM POLİSE DİRENMEDEN İŞLEM UYGULANDI

Hürtaş’a, ‘Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' suçundan adli işlem, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet ‘Sosyal Mesafe İzolasyon Kurallarına Uymamaktan' dolayı idari işlem uygulandığı belirtildi.

‘KÖTÜ MUAMELE YOK’ AÇIKLAMASI

Hürtaş’ın kötü muamele iddialarına karşılık Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında, “Polisimiz tarafından gözaltında bulunduğu süre zarfında iddia edildiği gibi kendisine herhangi bir kötü muamelede bulunulmamıştır. Şahsın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı isnatlar tamamen asılsız ve iftiradır” ifadelerine yer verildi.