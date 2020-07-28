Bartın ve Düzce’de Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2020 Bayram namazı saatleri…

Milyonlarca Müslümanın heyecanla beklediği Kurban Bayramı 31 Temmuz’da ilk günüyle başlayacak. Vatandaşlar bayram namazı kılarak ibadetlerini sürdürecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, en fazla merak edilen konulardan olan bayram namazı saatlerini de açıkladı. Ülkemizin diğer illerindeki gibi Bartın ve Düzce’de de bayram namazı saatleri değişkenlik gösterebiliyor. Buna göre Düzce ve Bartın illerinde bayram namazının saat kaçta kılınacağını haberimizden görebilir, detaylı bilgilere erişebilirsiniz. İşte 2020 Bartın ve Düzce Kurban Bayramı namaz vakti…

BARTIN’DA KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

İslamda ayrı bir yere sahip olan Kurban Bayramı, 31 Temmuz cuma günü kılınacak bayram namazıyla idrak edilecek. Diyanet İşleri, Bartın’da bayram namazının saat 06.18’de kılınacağını açıkladı.

DÜZCE’DE KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Her ilde farklı saatlerde olan bayram namazı için Diyanet saatleri açıkladı. Buna göre, Düzce’de bayram namazı 31 Temmuz Cuma günü saat 06.24’te kılınacak.

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KİŞİLER BİR ARAYA GELEREK HZ. PEYGAMBER ADINA KURBAN KESEBİLİRLER Mİ?

Diyanet’te yer alan bilgilere göre, dinimizde böyle bir uygulama yoktur. Bunun, yapılması gereken bir ibadet gibi görülmesi caiz değildir. Çünkü Allah ve Resûlü'nden nakledilmeyen bir uygulamayı ibadet gibi telakki etmek ve ona dinîlik vasfı vermek bid'attır. Her bid'at da Hz. Peygamberin (s.a.s.) nitelemesiyle dalalettir.

Hz. Ali'den rivayet edilen “Resûlullah (s.a.s.) (sağlığında) kendi yerine bir kurban kesmemi vasiyet etti. İşte ben de onun yerine kurban kesiyorum.” şeklindeki haber, bu uygulamaya delil olamaz. Çünkü Hz. Ali, kurbanı kesme gerekçesi olarak Hz. Peygamberin (s.a.s.) kendisine bunu vasiyet etmesini göstermiştir. Dolayısıyla bu hadis, eğer vasiyeti yoksa ölü adına kurban kesileceğine delalet etmez.

KURBAN BAYRAMI GÜNLERİNDE UMRE YAPILABİLİR Mİ?

Haccın ancak hac aylarında yapılabilmesine karşılık umre için belirlenmiş herhangi bir zaman yoktur. Arefe ve bayram günleri (teşrik tekbirlerinin getirildiği 5 gün) dışında her zaman umre yapılabilir. Arefe günü sabahından bayramın 4. günü güneş batıncaya kadarki süre içinde ise umre yapmak tahrîmen mekruhtur. Çünkü bu günler hac menâsikinin yapıldığı günlerdir. Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerine göre hac yapmaya niyetli olmayanlar teşrîk günleri dâhil yılın her gününde umre yapabilirler. Mâlikî mezhebine göre hac yapmaya niyetli olanlar bayramın 4. günü güneş batıncaya kadar, Şâfiî mezhebine göre ise veda tavafı dışında haccın bütün menâsiki tamamlanmadıkça umre yapamazlar.

BARTIN TARİHÇE

7 Eylül 1991 tarihinde il statüsüne kavuşan Bartın’ın dört ilçesi (Merkez, Amasra, Ulus ve Kurucaşile), Kozcağız, Hasankadı, Arıt, Abdipaşa ve Kumluca beldeleriyle birlikte 260 köyü vardır.

BARTIN’DAKİ BAZI CAMİLER

Halilbey Camii (Yukarı Cami): Bartın şehir merkezindedir. 1872 yılında Halil Bey tarafından yaptırılmıştır. Kubbesiz, dikdörtgen planlı, iki sıralı 45 pencere ile aydınlanan kagir bir yapıdır. Salon boyutları 12×13 m'dir.

İbrahimpaşa Camii (Orta Cami): Bartın çarşısındadır. Bosna Valisi İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır. Yapım yılı bilinmemekle birlikte 150 yıllık bir geçmişe sahip olduğu tahmin edilmektedir, 1864 ve 1897 yıllarında iki yangın geçirdiği, 1898 yılında yeniden yaptırılarak 1901 yılında ibadete açıldığı bilinmektedir. 1968 yılında deprem sonrası tamir görmüştür. 12’si büyük kubbenin etrafında olmak üzere 32 pencerelidir.Kare planlı, tek kubbeli ve tek minarelidir. Ana malzeme; köşelerde blok kesme taş, diğer kısımları moloz taştır. Altında 11 adet dükkân bulunmaktadır.

Şadırvan Camisi (Aşağı Cami): 1903-1905 yıllarında halktan toplanan paralarla yaptırıldığı söylenmektedir. Minaresinin ise 1913 yılında yapıldığı şerefedeki kitabeden anlaşılmaktadır. Dikdörtgen planlı olup, duvarları köşelerde kesme taş, diğer kısımları tuğla ve moloz taştan harçla yapılmıştır. Kırk pencere ile aydınlanan ferah iç mekanlara sahiptir. Altında dükkanlar bulunmaktadır. Minaresi, kuzeybatı köşesinde kesme taştan çok köşeli olarak yapılmıştır.

Amasra Fatih Camii: 9. yüzyılda Amasra Kalesi içinde yapılmış eski bir Bizans kilisesidir. Amasra’nın fethi sırasında 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye çevrilmiştir. Dönemin tüm yapı özelliklerini taşıyan yapının Narthex (İlk Cemaat) bölümü ve Ambon (Lapsis) çıkıntısı sonradan mekana katılmıştır. 19×11 m boyutlarındaki cami, 1887 yılında dört duvarı dışında mekanı örten ve yer yer yıkılma tehlikesi gösteren beşik tonoz örtüsü kaldırılmış, ahşap tavan ve çatı yapılarak büyük bir onarımdan geçirilmiştir.

İçkale Mescidi: Amasra Kalesi içinde, eski bir şapeldir. 15. yüzyılda mescide dönüştürülmüş, 1930 yılında ibadete kapatılmıştır.

9. yüzyılda çok itinalı bir tuğla-taş örgü sistemi ile yapılan şapel, 11×7 m. boyutlarındadır. Ambon tonozunda “İsa Peygamber'in Göğe Yükselişi” (Ascension) sahnesini hatırlatan izler; ambon, narteks ve duvarlarının ise, renkli ve dinsel konulu duvar resimleri (fresk) ile süslü olduğu görülmektedir. Ancak duvarlar ince bir sıva ile kapatıldığından, bu freskolar zamanla düşen sıva tabakaları altından yer yer ortaya çıkmakta ve tahribata uğradığı anlaşılmaktadır.

DÜZCE’DEKİ BAZI CAMİLER

İlimiz sınırları içerisinde, dini ve mimari açıdan önemi bulunan ve inanç turizmine yönelik birçok tarihi yapı, mezar ve türbe bulunmaktadır. Bunlardan farklı mimari teknikler kullanılarak inşa edilmiş çantı tipi Cuma Camileri en fazla dikkat çekenler arasındadır. İnanç

Genel olarak Manav Türklerinin yerleştiği köylerde bulunan çantı tipi camiler Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki en eski dini mimari örneklerdir. 1323 tarihinden sonra yöreye yerleşen Türklerin ibadet etmek amacıyla merkezi bir köyde inşa ettiği camilerdir. Yakın çevredeki köyler Cuma namazı için bu camilerde toplanırlardı. Bu nedenle bu camiler genel olarak Cuma Camiisi olarak adlandırılmıştır. Yörenin bol ağaçlı olması nedeniyle tamamen çantı tekniği kullanılarak ahşaptan çivi kullanılmadan, kütüklerin birbirine kertilmesiyle inşa edilen camilerdir.

Hemşin Köyü Camii

Orhan Gazi Camii

Uğurlu Köyü Yeni Meze Camii

Sarıçökek Camii

Akçakoca Merkez Camii

Cumayeri Yeni Camii

Büyük (Yeni) Camii

Tepeköy Camii

Göktepe Köyü Camii