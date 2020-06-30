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Bartın’da korkunç vahşet!

Bartın'ın Ulus ilçesinde, bir kişi tüfekle ateş ederek gebe karacayı vurdu, köpeğini üzerine saldı. Yaralı olarak kaçarken düşük yapan karaca, köpek tarafından parçalandı.

13:58 -
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Bartın’da korkunç vahşet!

Olay, dün akşam saatlerinde Kumluca beldesinde ormanlık alanda meydana geldi. Yayla bölgesinde kulübesi olan kişi tüfekle ateş ederek gebe karacayı vurdu.

Bu kişi, köpeğini kaçmaya çalışan yaralı karacanın üzerine saldı. Yaralı karaca koşarken düşük yaptı. Köpek yavru karacayı parçaladı.

Olaya şahit olan ormandaki vatandaşlar cep telefonu ile o anların fotoğrafını çekerek, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yaylaya gelerek karacayı vurarak öldüren kişiyi bulmak için araştırma başlattı. (DHA)

Bartın cep telefonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü köpek
Son güncelleme: 14:17 30.06.2020
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