Barut: Kıdem tazminatını bırak, köle gibi çalıştırılan emekçilerin hakkını ver!

Türkiye’de yüz binlerce kişinin Toplum Yararına Program kapsamında kıdem ve tazminatı ile hiçbir sosyal hakkı bulunmadan çalıştırıldığına dikkat çeken CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, “Kazanılmış hakları bırakın, köle gibi çalıştırılan insanların iş güvencesini sağlayın ve haklarını verin” dedi.

“KIDEME DOKUNMA, HAKLARI VER”

Adana'da 5 bin, Türkiye'de yaklaşık 350 bin kişinin TYP kapsamında, geçici olarak 3, 6 ve 9 aylık sürelerle çalıştığını vurgulayan Ayhan Barut, “Sosyal haklardan da faydalanamayan işçilerimiz, bu dönemde işsizlik korkusu yaşıyorlar. İşçi ve emekçilerin kazanılmış haklarını gasp ederek fona dönüştürmeye çalışanlar, önce TYP mağdurlarının haklarını versinler” diye konuştu.

“SÜRE DOLMADAN MAĞDURİYETİ GİDERİN”

TYP kapsamında çalışan emekçilerin sorunlarını ve isteklerini dile getiren Barut, “Binlerce kişinin işinden olduğu, vatandaşın işsizlik ile boğuştuğu salgın döneminde işten çıkarmalar yasaklanırken, TYP kapsamında çalışan vatandaşlarımızın iş süreleri neden uzatılmıyor? Böyle bir dönemde bu işçilerimiz nasıl iş bulacak, ne iş yapacak, ailelerini nasıl geçindirecekler?” dedi.