Başak Demirtaş’tan Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na yanıt

Edirne'de F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 4 Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Selahattin Demirtaş'ın kızları Delal ve Dılda Demirtaş ile görüştürülmediği ile ilgili iddiaların asılsız olduğuna dair açıklamasına cevap verdi.

Başak Demirtaş, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Edirne Cumhuriyet Başsavcısının gerçekleri çarpıtan bir açıklama yaptığını ifade etti.

Twitter üzerinden yazdıklarının tamamının doğru olduğunu belirterek Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

* Edirne Cumhuriyet Başsavcısı lütfetmiş, benim tweetlerimle ilgili, gerçekleri çarpıtan bir açıklama yapmış. Öncelikle, paylaşımımda yazdıklarımın tamamının doğru olduğunu belirtmek isterim.

“YAZDIKLARIMIN TAMAMI DOĞRU”

* Ben en son, corona tedbirleri alınmadan önce, 13 Mart'ta Edirne'de Selahattin ile kapalı görüş yaptım. Daha sonra aile görüşleri yasaklandı.

* 13 Mart'tan sonra, Selahattin ile ilk defa, tam 3 ay 5 gün sonra 17 Haziran'da kapalı görüş yaptım. Bu görüşte sadece bir kişiye izin verdiler. 17 Haziran sonrası, Selahattin ile ikinci görüşüm 22 Temmuz'da oldu.

* Kızlarımı da bu görüşe götürmek istedim. Ancak sadece bir kişiye izin verebileceklerini, ikinci kişinin görüşmesinin mümkün olmadığını belirttiler. Dolayısıyla bu görüşe de tek başıma gittim. Oysa daha önce üçümüz birlikte Selahattin ile görüşebiliyorduk”

“AİLECE GÖRÜŞMEMİZİ ENGELLEDİLER”

* Oysa haziran ve temmuz aylarındaki görüşlerde sadece bir kişiye izin verilmişti. Başsavcı bunu gizlemiş. ağustos ayındaki durum, haziran ve temmuz'da da geçerliymiş gibi bir hava vermeye çalışmış.

* Üçüncü görüş 10 Ağustos'ta oldu. Bu kez sadece iki kişiye izin verebileceklerini belirttiler.

* Dolayısıyla ben bu görüşe tweetlerimde de belirttiğim gibi yalnızca kızım Delal'i götürebildim.

* Sadece ağustos ayına özel olarak, Kurban Bayramı vesilesiyle bir görüş daha yapabileceğimizi söyledikleri için ve yine sadece iki kişiye izin verdikleri için, 20 Ağustos'ta bu kez de kızım Dılda ile görüşe gittik.

* Yani 5 buçuk ayda kızlarımı, o da ayrı ayrı olmak üzere sadece birer kez görüşe götürebildim. Tekrar belirtiyorum, her iki kızımızın babalarıyla birlikte görüşmelerine izin vermediler. Ailece görüşmemizi engellediler.

“NİSAN VE MAYIS'TA HİÇ GÖRÜŞEMEDİK”

* İktidarın etkinliklerinde ve mitinglerinde corona bulaşmıyor da cezaevindeki kapalı görüşte, ortada fiziki bir temas yokken, arada cam ve mesafe, yüzlerde ağızlık ve siperlik varken mi corona bulaşıyor Sayın Başsavcı? Başsavcı ayrıca, “ayda iki defa kapalı görüş hakkından yararlanmakta” demiş.

* Bu da doğru değil. 13 Mart'ta yaptığımız kapalı görüşün ardından salgın tedbirleri kapsamında açık ve kapalı görüşler tamamen kaldırıldığı için nisan ve mayıs aylarında, Başsavcının iddia ettiği gibi ayda iki kez değil, hiç görüşemedik. Hiç. Yani 0. Yazıyla sıfır.

“5 BUÇUK AYDA 4 KEZ KAPALI GÖRÜŞ OLDU”

Demirtaş, 13 Mart'tan bugüne Selahattin Demirtaş ile 5 buçuk ayda toplam 4 kez kapalı görüş olduğunu açıklayarak şu ifadeleri kullandı;

* Yani ayda 1 kez bile değil. Oysa Başsavcı açıklamasında, ayda iki kez görüş yapıldığını belirtmiş. Bu kesinlikle doğru değil. Gelelim telefon konuşması hakkına.

* Salgından önce hafta 1 kez 60 dakikalık görüş, haftada 10 dakika da telefon görüşmesi hakkımız vardı. Salgın bahane edilerek o 60 dakikalık yüz yüze görüş kaldırılıp yerine 10 dakika telefon görüş hakkı verdiler.

* Başsavcı açıklamasında, ‘Demirtaş ağustosta ailesiyle sekiz defa telefonla görüşmüştür’ demiş. Ama süresini yazmamış nedense. Her bir telefon görüşmesinin süresi 10 dakika.

* Üstelik bu görüşmelerden 4'ü, yüz yüze görüş yerine. Yani 60 dakika yüz yüze görüşün yerine 10 dakika telefon görüşü. Bunun altını çizmek istiyorum.

* Savcı, ‘sekiz defa telefonla görüşmüştür’ demiş ama süreyi yazmamış. Kaldırılan 60 dakikalık yüz yüze görüşün yerine sadece ve sadece 10 dakikalık telefon görüşü verildiğinden ise hiç söz etmemiş.

* Çünkü aslında bir açıklama değil, algı çalışması yapmak istemiş. Gerçekler belirttiğim şekildedir. Edirne Cumhuriyet Başsavcısı, hakikati kendisine göre evirip çevirip bir açıklama yazmış. Sayın Başsavcı, haksızsınız haksız. Ve sanırım ustalık döneminizde değilsiniz.

BAŞSAVCILIĞIN O AÇIKLAMASI

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, dün yaptığı yazılı açıklamada, Başak Demirtaş'ın Twitter hesabından yazdığı Selahattin Demirtaş'ın kızları ile ‘corona virüsü önlemleri' kapsamında görüştürülmediğini iddialarının gerçeği yansıtmadığına yer vermişti.

Açıklamada, Selahattin Demirtaş'ın Ağustos ayında kapalı görüş ve telefonla görüşme haklarını kullandığı belirtilirken; “Her tutuklu ve hükümlü gibi Selahattin Demirtaş da Ağustos ayında kapalı görüş ve telefonla görüşme haklarını kullanmıştır. Başak Demirtaş bir kızı ile birlikte 10.08.2020 tarihinde, diğer kızı ile birlikte de 20.08.2020 tarihinde eşi Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmişlerdir. Ayrıca Ağustos ayı içerisinde Selahattin Demirtaş ailesiyle sekiz defa telefonla görüşmüştür. Selahattin Demirtaş'ın kızları ile görüştürülmediği ve telefon görüşmesi yapmasına izin verilmediği yönündeki iddialar asılsızdır. Edirne'deki ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlülerin sağlığını korumak için Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda alınan tedbirler titizlikle uygulanmaktadır” sözlerine yer verilmişti.

DEMİRTAŞ TWİTTER'DAN PAYLAŞMIŞTI

Başak Demirtaş ise dün Twitter paylaşımında Adalet Bakanlığı ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü etiketleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

* Güç koşullarda çalışmak zorunda olan işçilere, kamu emekçilerine, özel sektör çalışanlarına, uçaklarda yan yana oturanlara, iktidarın etkinliklerine, mitinglerine katılanlara corona bulaşmıyor, ama arada çift cam, iki tarafta da demir parmaklıklarla yapılan kapalı cezaevi görüşlerinde, maske ve siperlik taktığınız halde sevdiklerinize corona bulaşıyor.

* Bu yüzden görüşler ayda sadece bir defa yapıldı. Hele ki iki çocuk babalarıyla kapalı görüş yaptı mı anında corona bulaşıyor.Tam da bu nedenle, kızlarımız Delal ile Dılda'nın, babalarıyla birlikte görüşmelerine izin verilmedi.

* Corona tedbiri olarak açık görüş kaldırıldı, tamam. Peki ama kapalı görüşleri neden engelliyorsunuz? Hadi engellediniz, onun yerine neden telefonda görüş hakkı vermiyorsunuz? Görüntülü görüşme dediniz, ne oldu? Hakkımızı neden gasp ediyorsunuz?

* Hepsinden önemlisi, madem corona riski var, haksız yere cezaevinde olan siyasetçileri, gazetecileri, hayatları tehlikede olan insanları neden serbest bırakmıyorsunuz?

* Selahattin'in, kızlarımız Delal ile Dılda'yı birlikte görmesine izin verilmedi. Selahattin, pandemi başladığından bu yana kızlarını sadece birer kez, ayrı ayrı görebildi.