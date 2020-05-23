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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin ilk bebeği dünyaya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ilk bebeğin dünyaya geldiğini ve ailesi tarafından Defne Sakura isminin verildiğini duyurdu.

20:38 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde ilk bebeğin dünyaya geldiğini ve ailesi tarafından Defne Sakura isminin verildiğini duyurdu.

Foto: İHA

Fahrettin Koca, bebeğin görüntüsüne yer verdiği paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde dün ilk bebek dünyaya geldi.

* Bebeğe biricik ablası tarafından Defne, annesi tarafından Sakura adı verildi.

* Hoş geldin, dünyaya umut getirdin Defne Sakura. Tuğba ve Ömer Sönmez çiftini kutluyoruz.


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