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Başakşehir’de sahte içki dehşeti!

İstanbul Başakşehir'de 3 farklı adreste sahte içki içtiği belirlenen Türkmenistan uyruklu iki kişi, zehirlenerek hayatını kaybederken, bir kişi de kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Tugay SADAY
18:01 -
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Polisi harekete geçiren olay sabah saatlerinde Başakşehir’de yaşandı. İddiaya göre, Başakşehir’de farklı adreslerde yaşayan Türkmenistan uyruklu 3 kişi, gece içtikleri içkiden sonra zehirlendi.

Perman Yazdurdyyev (28) ve Hudaynazar Hudayguluyev (28) isimli iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Uluğbey Madyakubov (41) ise hastaneye kaldırıldı.

POLİS SAHTE İÇKİLERİN SATILDIĞI YERİ ARIYOR

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemede içkilerin sahte olduğu anlaşıldı. Adreslerde bulunan içki şişelerine el konuldu.

Zehirlenen kişilerin birbirlerini tanımadığını belirleyen polis, sahte içkilerin aynı yerden alınmış olabileceği ihtimalini değerlendirmeye aldı. Soruşturmayı çok yönlü sürdüren ekipler, sahte içkilerin satıldığı adresi belirlemek için çalışma başlattı.

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Son güncelleme: 18:20 17.03.2020
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