Başhekim ve doktorda corona virüsü şüphesi! Karantinaya alındılar

Muğla'nın Milas ilçesindeki 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Tarık Çubukçuoğlu ile İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Gamze Cengiz Atıcı, şiddetli baş ağrısı nedeniyle corona virüsünden şüphelenerek hastanenin pandemi servisine gitti.

Hastanede corona virüsü testi yapılan her iki doktor daha sonra tomografilerinin çekilmesinin ardından evlerine gitti.

Test sonuçları açıklanmayan doktorların evde karantina altında tutulduğu öğrenildi. Hastanenin Tomografi ve Pandemi servisinde ilaçlama ve dezenfekte işlemlerinin yapılmasının ardından servisler yeniden hizmete açıldı.

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