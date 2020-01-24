”Basın kartları iptal ediliyor”

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, yenilenen basın kartı başvuruları 1 yıldır bekletilen gazetecilerin ellerindeki mevcut basın kartlarının da gerekçesiz bir şekilde iptal edildiğini açıkladı.

Çakırözer, “Turkuvaz renge dönüştürülen basın kartları için daha ne kadar bekletileceklerini bilmeyen gazeteciler ellerindeki Sarı Basın Kartı'ndan da ediliyor. Bu, basın özgürlüğüne vurulmuş büyük darbe. Belirsizlik bir an önce giderilmeli. Kart iptallerinden geri adım atılmalı ya da Basın Kartı Komisyonu toplanarak yeni basın kartı başvurularını karşılamalı'” dedi.

Çakırözer, “Yılların Sarı Basın Kartı, Cumhurbaşkanlığı'na geçiş ile birlikte Turkuaz Kart oldu. Basın Kartı Yönetmeliği değişti; kart taşıma koşulları ağırlaştırıldı, kart iptali ise kolaylaştırıldı. Basın Kartı Komisyonu iktidara yakın isimlerden oluşturuldu. Tüm gazetecilerden yeni basın kartı için başvuru alındı ancak başvuruların hepsi karşılanmadı. Basın kartı başvurularının bekletilmesi cezalandırma haline dönüştü” açıklaması da yaptı.