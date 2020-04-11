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Basın Konseyi’nden vatandaşı gazetesiz bırakmayın çağrısı

Basın Konseyi Cemiyeti, iki gün sürecek sokağa çıkma yasağı döneminde basılan gazeteler dağıtılamadığı için vatandaşın haber alma hakkının engellendiğine, basın kuruluşlarının da çok ciddi zarara uğradığına dikkat çekti.

14:59 -
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Basın Konseyi’nden vatandaşı gazetesiz bırakmayın çağrısı

Basın Konseyi’nin “Sokağa çıkma yasağında gazete satışının durdurulmasıyla, halkın haber alma hakkından yoksun bırakılması yanlışından bir an önce dönülmelidir” başlıklı açıklaması şu şekilde:

* Yaşanan corona virüsü pandemisiyle ilgili halkın sağlığı için alınan bir dizi önlemlere ek, gece geç saatlerde 30+1 büyük şehre aniden getirilen sokağa çıkma yasağı, halkın haberden yoksun kalmasına neden oldu.

* Fırınlar, su satıcılığı, kargo taşımacılığı gibi temel hizmetlerin dışındaki tüm iş yerlerinin 2 gün boyunca kapatılmasıyla, gazete satışının yapıldığı bayi, büfelerin de yasak kapsamından çıkarılmaması, gazetelerin dağıtıma girmemesine neden oldu. Bu durum halkın habere ulaşımını engelledi.

* Ayrıca, tam da gazetelerin basılıp dağıtımın yapıldığı bir saatte, aniden getirilen ‘sokağa çıkma yasağı' gazete işletmelerinin de büyük kaybına yol açtı.

* Büyük emekle hazırlanan gazeteler, balyalar halinde, ipleri çözülemeyen paketler içinde hapsoldu. Aslında hapis edilenin, haber olduğunu unutmamak gerekir.

* İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle hayata geçirilen yasak ile milyonlarca insanın bulunduğu 30+1 büyük şehirde yaşanan bu mağduriyetin, ivedilikle ortadan kaldırılması gerektiğini hatırlatıyoruz.

“AKIL DIŞI DURUM”

* Belli aralıklarla açık tutulabilecek gazete satış yerlerinin bu yasak kapsamından çıkarılmasının, halkın gazetesine ulaşabilme yollarının açık bırakılmasının dikkate alınmasını istiyoruz.

* Zaten çok güç koşullarda, çalışmalarını büyük fedakarlıklar içinde sürdüren çok sayıda basın çalışanı ile gazete yönetimlerince verilen  büyük emeğin, son dakika yasağı ile yok sayılmasını, akıl dışı durum  olarak görüyoruz.

* Şimdilik 2 gün süreceği açıklanan ‘sokağa çıkma yasağı’ kararlarında, gazete çalışanlarıyla, gazete satış yerlerinin de özenle dikkate alınmasını bekliyoruz.

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Son güncelleme: 15:47 11.04.2020
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