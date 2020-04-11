Basın Konseyi’nden vatandaşı gazetesiz bırakmayın çağrısı

Basın Konseyi’nin “Sokağa çıkma yasağında gazete satışının durdurulmasıyla, halkın haber alma hakkından yoksun bırakılması yanlışından bir an önce dönülmelidir” başlıklı açıklaması şu şekilde:

* Yaşanan corona virüsü pandemisiyle ilgili halkın sağlığı için alınan bir dizi önlemlere ek, gece geç saatlerde 30+1 büyük şehre aniden getirilen sokağa çıkma yasağı, halkın haberden yoksun kalmasına neden oldu.

* Fırınlar, su satıcılığı, kargo taşımacılığı gibi temel hizmetlerin dışındaki tüm iş yerlerinin 2 gün boyunca kapatılmasıyla, gazete satışının yapıldığı bayi, büfelerin de yasak kapsamından çıkarılmaması, gazetelerin dağıtıma girmemesine neden oldu. Bu durum halkın habere ulaşımını engelledi.

* Ayrıca, tam da gazetelerin basılıp dağıtımın yapıldığı bir saatte, aniden getirilen ‘sokağa çıkma yasağı' gazete işletmelerinin de büyük kaybına yol açtı.

* Büyük emekle hazırlanan gazeteler, balyalar halinde, ipleri çözülemeyen paketler içinde hapsoldu. Aslında hapis edilenin, haber olduğunu unutmamak gerekir.

* İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle hayata geçirilen yasak ile milyonlarca insanın bulunduğu 30+1 büyük şehirde yaşanan bu mağduriyetin, ivedilikle ortadan kaldırılması gerektiğini hatırlatıyoruz.

“AKIL DIŞI DURUM”

* Belli aralıklarla açık tutulabilecek gazete satış yerlerinin bu yasak kapsamından çıkarılmasının, halkın gazetesine ulaşabilme yollarının açık bırakılmasının dikkate alınmasını istiyoruz.

* Zaten çok güç koşullarda, çalışmalarını büyük fedakarlıklar içinde sürdüren çok sayıda basın çalışanı ile gazete yönetimlerince verilen büyük emeğin, son dakika yasağı ile yok sayılmasını, akıl dışı durum olarak görüyoruz.

* Şimdilik 2 gün süreceği açıklanan ‘sokağa çıkma yasağı’ kararlarında, gazete çalışanlarıyla, gazete satış yerlerinin de özenle dikkate alınmasını bekliyoruz.