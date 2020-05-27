Başına caraskal düşen adam hayatını kaybetti

İstanbul’un Sultangazi ilçesinin İsmetpaşa Mahallesi’nde bir tekstil firmasında çalışan Hasan Aktepe ve mesai arkadaşı, iş yerine gelen makinenin yukarıya çıkarılması için aşağı indi. İki mesai arkadaşı yük kaldırma vincine bağlanarak 4. kata çıkarılması için makinenin ayarını yaptı.

Kaldırma işlemi başladı, 4’üncü kat hizasından vincin caraskalı koparak sert bir şekilde Hasan Aktepe’nin başına düştü.

Çarpmanın etkisiyle Aktepe, kanlar içerisinde yere yığılırken yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Sağlık çalışanı olduğu öğrenilen bir kadın, yanında bulunan bez parçasıyla Aktepe’nin başını tutarak tampon yapmaya çalıştı.

KORKU VE PANİK

Korku ve panik anlarının yaşandığı olay yerine sevk edilen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Aktepe önce çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Aktepe yoğun bakıma alındı ancak kurtarılamadı.

OLAY ANI KAMERADA

Hasan Aktepe’nin hayatını kaybettiği olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde mesai arkadaşının şok geçirdiği ve çevredeki vatandaşların Aktepe’nin yardımına koştuğu görülüyor. (DHA)