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Başına silah dayadı ‘beni yakmayın’ dedi! 10 yıl hapis cezası çıktı

İstanbul’da 2 gün önce, kendisine silah ruhsatı soran gece bekçilerine ateş eden daha sonra başına silah dayayarak “beni yakmayın” diye bağırarak intihar edeceğini söyleyen Mehmet B., hareketli anlar yaşanmasına sebep oldu. İntihardan vazgeçirilen şüphelinin kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası olduğu bu yüzden kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

Habip ATAM
11:25 -
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Başına silah dayadı ‘beni yakmayın’ dedi! 10 yıl hapis cezası çıktı

Başakşehir Kayabaşı Mahallesi Kayabaşı Bulvarı'nda görev yapan gece bekçileri geçen cumartesi saat 20.00 sıralarında, lüks bir araçtan inen Mehmet B.'den şüphelendi.

İki bekçi belinde tabanca olduğunu fark ettikleri şüpheliye yaklaşarak silah ruhsatı sordu. İddiaya göre, Mehmet B., ruhsatın iş yerinde olduğunu söyledi. İş yerinin yakın bir sokak olduğunu belirten Mehmet B., birlikte giderlerse ruhsatı gösterebileceğini söyledi.

SİLAHI ARKADAŞINA VERMEYE ÇALIŞTI

Bekçiler, Mehmet B.'nin iş yerine gitti. Ancak şüpheli, silahı arkadaşı Mustafa K.'ya vermek isteyince bekçiler duruma müdahale etti. Bunun üzerine şüpheli Mehmet B., silahla birlikte olay yerinden kaçmaya başladı.

BEKÇİLERE ATEŞ ETTİ

Bekçiler de kaçan şüphelinin peşine düştü. Kovalamaca sırasında Mehmet B., bekçilere ateş açtı. Bekçiler de şüphelinin ateş açmaya devam etmesi üzerine de karşılık verdi.

‘BENİ YAKMAYIN'

Bekçilerin açtığı ateş sonucu bacağından yaralanan şüpheli bir siteye girdi.  Burada “beni yakmayın” diye bağıran Mehmet B., tabancasını başına dayadı.

4 SAATTE İKNA EDİLDİ

Yaşanan durum üzerine olay yerine özel hareket polisleri ve müzakere timi sevk edildi. Yapılan 4 saatlik görüşmelerin ardından ikna edilen şüpheli gözaltına alındı.

Mehmet B.'nin yakalanmasının ardından, silahı teslim etmek istediği ve bekçilere engel olan Mustafa K., da gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

10 YIL HAPİS CEZASI

Başına silah dayayan Mehmet B.'nin 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve bu yüzden kaçtığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye gönderildi. Mehmet B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başakşehir Cumartesi intihar istanbul
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