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Başkan Muhittin Böcek 35 gün sonra uyandırıldı

Corona virüsüne yakalanan ve kronik rahatsızlığı bulunduğu için durumu kötüye giden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumuyla ilgili yeni açıklama geldi. Başkan Böcek'in 35 gün sonra uyandırıldığı belirtildi.

18:07 -
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Başkan Muhittin Böcek 35 gün sonra uyandırıldı

Corona virüsü tedavisinin ardından akciğerlerinde gelişen rahatsızlık nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakımda uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, akciğerleri uzun süre makineye bağlı olarak tedavi gördü.

Yoğun uygulanan tedavilere olumlu cevap veren Başkan Böcek, bugün makineden çıkartılıp uyandırıldı.

7 Eylül’den bugüne kadar uyutulan Başkan Böcek, 35 gün sonra doktorların uyarılarına tepki verdi.

Halen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Başkan Böcek’in sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. DHA

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Akdeniz Üniversitesi Antalya Corona Sağlık
Son güncelleme: 18:15 12.10.2020
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