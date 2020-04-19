Başkan Büyükerşen, vatandaşları bir kez daha uyardı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ALO 153 Kriz Masası, 2 günlük sokağa çıkma süresince vatandaşlardan gelen 3 bine yakın talebi karşıladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, görev alan tüm personeline teşekkür ederek, vatandaşları işleri olmadığı sürece sokağa çıkmamaları yönünde bir kez daha uyardı.

“BU HAFTA KOORDİNELİ ÇALIŞTIK”

Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde de kriz belediyeciliği kapsamında vatandaşın ihtiyaçları için yoğun mesai harcıyor. ALO 153 Kriz Masası’na gelen talepler, sahadaki mobil ekipler tarafından kısa sürede karşılanıyor.

2 günlük süreçte 3 bine yakın talebi karşıladıklarını belirten Başkan Büyükerşen “Geçen hafta kararın geç duyurulması nedeniyle bu haftaki kadar koordineli çalışamamıştık. Bu hafta Kriz Masamıza gelen talepler sahadaki mobil ekiplerimiz sayesinde 10-15 dakika gibi kısa sürelerde karşılandı. Vatandaşlarımıza Halk Ekmek, Halk Süt, Halk Yumurta ve Kalabak Suyu’nun ulaşması konusunda destek olduk. Ayrıca Kalabak Suyu sakalarımız da 2 gün boyunca dağıtımlarına devam ettiler. Kriz Masası’na gelen taleplerin yanı sıra ekmek ihtiyacının giderilmesi için Halk Ekmek dağıtım araçlarımız mahallelerde anonslar eşliğinde dağıtım gerçekleştirdiler” dedi.

“2 GÜNÜ SORUNSUZ GEÇİRDİK”

Büyükerşen, şebeke suyu için ESKİ'nin, itfaiye ve zabıtanın da görev başında olduğunu ifade ederek, “Vatandaşlarımızın ilgisinden mahrum kalan sokak hayvanları için Eskişehir Kent Konseyi gönüllüleri ile ekiplerimiz koordineli bir şekilde belirlenen noktalarda kuru mama ile besleme gerçekleştirdiler. Hafta sonu görev alan tüm personelime yürekten teşekkür ediyorum. Sosyal belediyecilik anlayışımızı kriz belediyeciliği ile birleştirerek halkımızın bu 2 günü sorunsuz geçirmesine büyük katkı sunduğumuza inanıyorum” şeklinde konuştu.

“HAVALARIN ISINMASINI FIRSAT BİLİP LÜTFEN SOKAĞA ÇIKMAYIN”

Geçtiğimiz hafta uygulanan sokağa çıkma yasağının bitmesi ile Pazartesi günü sokaklarda, toplu taşımada ve marketlerde yaşanan yoğunluğun yaşanmaması için Eskişehirlileri uyaran Başkan Büyükerşen şöyle konuştu:

*Geçtiğimiz Pazartesi toplu taşımadaki yolcu sayımızda önceki haftalara göre artış yaşandı. Ben bir kez daha hemşehrilerimi uyarmak istiyorum: Havaların ısınmasını fırsat bilerek lütfen sokağa çıkmayın.

*İhtiyaçlarınız acil değilse marketlere gitmeyin, toplu taşıma kullanmayın. Eskişehir’de vaka sayısı her geçen gün artıyor.

*Bunun önüne ancak hep birlikte geçebiliriz. Yazın güzelliğini Sazova’da, Kentpark’ta, Adalar’da, Hamamyolu’nda, Kanlıkavak’ta, Odunpazarı’nda, Doktorlar’da kısacası güzel şehrimizin dört bir köşesinde yaşamak istiyorsak lütfen bu 1-2 ay uyarılara kulak verelim.