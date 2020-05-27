Başkan Büyükerşen’den kadın cinayetlerine sert tepki

Ramazan bayramının ilk günün Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen olayda, milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26), aynı evde yaşadığı kız arkadaşı Zeynep Şenpınar’ı (25) dövüp, bıçaklayarak öldürmüş daha sonra aynı bıçakla kendisine de zarar vermişti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

KADIN ŞİDDETİN DEĞİL, HOŞGÖRÜNÜN, BARIŞIN SİMGESİ OLMALI

Son olarak Muğla'da kadın cinayetine kurban giden Zeynep Şenpınar için sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getiren Büyükerşen, şu ifadelere verdi:

* Bizler, ‘Kadın şiddetin öznesi değil, güzelliğin, hoşgörünün, iyiliğin, barışın simgesi olmalıdır!' dedikçe kadınlarımızın canına kast edilmeye devam ediliyor.

* Bu cinayetlerin gerekçesi ne olursa olsun savunan ve katilleri için gerekçeler üreten herkes en az onlar kadar suçludur!

* Muğla'da bayram gününde katledilen Zeynep Şenpınar evladımızı rahmetle anıyor, ailesi ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum.