Başkan Karaca: Hiçbir kuruma borcu olmayan tek belediyeyiz

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Muhtarlar Derneği tarafından organize edilen toplantıya katıldı. 41 mahalle muhtarının katıldığı toplantıda corona virüsü salgını döneminde yapılan çalışmalar, muhtarların sorunları ve Fethiye genelinde yapılan yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

”GELİRLERİMİZ YARI YARIYA DÜŞTÜ”

Pandemi döneminde gelirlerinin yarı yarıya düştüğünü belirten Karaca, ”Pandemi döneminde muhtarlar olarak bölgenizde gıda kolisi, maske, dezenfektan ve diğer yardımları dağıttınız. 15 Temmuz’da İngiltere’den ilk uçak Dalaman’a inecek. Bunun artarak devam edeceğini bildiriyorlar. TÜROFED’e bağlı otellerin yüzde 60’ı açık. Ama bu tesislerin yüzde 90’ı boş durumda. Hızlanması durumunda Fethiye’deki tesislerin yüzde 80’inin açılacağını düşünüyorum. Belediye olarak pandemi döneminde yani 4 ayda 35 milyon TL içeri girdik. 260 kiracımız var, kira almıyoruz. Kapalı olanların genelge ile tüm kira borçlarını sildik. Emlak vergisi ve İller Bankası gelirlerimiz yarı yarıya düştü” dedi.

“HİÇBİR KURUMA BORCU OLMAYAN TEK BELEDİYEYİZ”

Belediye olarak çok iyi bir finans yapısı olduklarını kaydeden Başkan Karaca, ”Devlete, hiçbir kurum ve personeline borcu olmayan tek belediye biziz. Her mahalleye dokunmaya çalışıyoruz. Herkesi kucaklıyoruz ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. Fethiye’de tarihin en büyük altyapı yatırımları başladı. 52 milyon TL’lik arıtmanın ihalesi yapıldı ve teslim edildi.100 milyona yakın bir yatırım Ölüdeniz’de devam ediyor. Beklediğimiz bir kredi var. Eğer 2021 yılında onaylanırsa Eldirek’ten Yanıklar’a kadar tüm altyapı sorunlarını çözebileceğiz. Burası için 350 milyon TL ayrıldı. Bunun üstüne 280 milyon TL daha yapacağımız yatırım ile Cumhuriyet tarihinde en büyük yatırımlarını bu bölgede yapmış olacağız” diye konuştu.