‘Başkan şoför’ ilçeyi karıştırdı

Eskişehir İnönü ilçesindeki Şehit Ali İhsan Aydın İlkokulu'na Kümbet Yeniköy Mahallesi'nden öğrenci taşıyan AKP İlçe başkanı ve Esnaf Sanatkârlar Oda Başkanlığı görevi de yapan Mustafa Tunçer'in serviste 2 çocuğa şiddet uyguladığı iddia edildi.

Öğrencilerin, ayakta yolculuk yapması ve fazla ses olduğu gerekçesiyle servis şoförü Tunçer'in iki çocuğu dövdüğü iddia edildi. Öğrencilerin velileri, karakola giderek servis şoföründen şikâyetçi oldu.

KADIN ÖĞRETMEN DE ŞİKÂYETÇİ OLDU

Şehit Ali İhsan Aydın İlkokulu'nda öğrencilerin sınıf öğretmeni aynı zamanda olayın yaşandığı gün nöbetçi olan öğretmen Ö.M, okul servisindeki öğrencilerin yoklamasını yaptığı sırada iddiaya göre servis şoförü Mustafa Tunçer'in çocuklara bağırdığına şahitlik etti.

Duruma tepki gösteren öğretmen Ö.M., Tunçer'in kendisine de hakaret ettiğini söyledi.

Öğretmen Ö.M, karakola verdiği ifade de, “Servis içinde bir çocuğun ağladığını gördüm. Kafasının çok acıdığını belirterek ağlıyordu. Servis şoförünün kendisini dövdüğünü söyledi. Servisteki diğer öğrenciler de olayı doğruladı. Bu sırada bizi duyan servis şoförü Mustafa Tunçer, ‘vurmadım, vurmadım. Öyle bir şey yok' dedi. Servis şoförüne çocuklara vurma hakkının olmadığını, onlara bağıramayacağını söyledim. ‘Çocuklar yalan mı söylüyor' dediğim sırada sağ elini bana kaldırırken eli sol göğsüme çarptı. Gerekli işlemleri yapacağımı söylediğimde ise ‘ukala, densiz, bilmiş' diye bağırdı. Kendisinden şikâyetçiyim.” ifadelerini kullandı.

AİLELER ŞİKAYETÇİ OLDU

Çocuğuna fiziki şiddette bulunulduğunu öne süren ailelerden Ünsal Karataş ve Adem Şahin de servis şoförü Mustafa Tunçer hakkında şikayetçi oldular.

Çocuklarına şiddet uygulandığını iddia eden Adem Şahin, “Benim 7 yaşında daha 1.sınıfa gitmekte olan çocuğuma şiddet uygulanmış. Ben şikâyetçi oldum. 7 yaşındaki çocuğuma tokat atmış. Olayı yargıya taşıdık. Servisteki diğer çocuklarla da görüştüm. Bu servis şoförü çocuklara ayrıca çok ağır küfürler de etmiş” diye konuştu.

Konuyla ilgili görüşü için aranan Başkan Mustafa Tunçer ise gazetecilere açıklama yapmadı.