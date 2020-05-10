Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Başkan Soyer duyurdu! Coronayı yendiler böyle taburcu oldular

Corona virüsüyle mücadelede güzel haberler gelmeye devam ediyor. İzmir'de 3 kişi daha corona virüsünü yenerek hastaneden taburcu oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, o anlara ait bir video paylaştı.

18:03 -
Haberler Gündem

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

“SAĞLIKLARINA KAVUŞTULAR”

Corona nedeniyle hastaneye yatırılan 3 kişinin sağlığına kavuştuğunu müjdeleyen Soyer, “Sosyal Yaşam Kampüsümüzün konukları 102 yaşındaki Metin amcamız, Hasan abimiz ve Ergül ablamız koronavirüs pozitif tanısıyla tedavi gördükleri Eşrefpaşa Hastanemiz'den sağlıklarına kavuşarak taburcu edildiler. Kendilerine ‘nice yıllar’ diyor, sağlıkçılarımızı ayakta alkışlıyorum” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER72 yaşında coronayı yendi, böyle taburcu oldu72 yaşında coronayı yendi, böyle taburcu oldu İLGİLİ HABER92 yaşındaki corona virüsü hastası alkışlarla taburcu oldu92 yaşındaki corona virüsü hastası alkışlarla taburcu oldu
Ardahan Corona haberler izmir Nice sosyal medya
Son güncelleme: 18:05 10.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more