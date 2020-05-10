Başkan Soyer duyurdu! Coronayı yendiler böyle taburcu oldular

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
“SAĞLIKLARINA KAVUŞTULAR”
Corona nedeniyle hastaneye yatırılan 3 kişinin sağlığına kavuştuğunu müjdeleyen Soyer, “Sosyal Yaşam Kampüsümüzün konukları 102 yaşındaki Metin amcamız, Hasan abimiz ve Ergül ablamız koronavirüs pozitif tanısıyla tedavi gördükleri Eşrefpaşa Hastanemiz'den sağlıklarına kavuşarak taburcu edildiler. Kendilerine ‘nice yıllar’ diyor, sağlıkçılarımızı ayakta alkışlıyorum” ifadelerini kullandı.