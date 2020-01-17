Başkan Soyer’den AKP’li meclis üyesine: Artık gerçeklik farklı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ocak ayı olağan meclis toplantısının üçüncü oturumu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer idaresinde gerçekleşti.

Mecliste gündem Menderes ilçesinde yapılması planlanan çöp tesisi oldu. AKP gurubu, çöp tesisi ile ilgili endişelerini dile getirirken, Başkan Soyer de konu hakkında açıklama yaptı.

MENDERES'İN İYİLİĞİNİ İSTİYORUZ

AKP'li Hızal, Başkan Soyer'e, “Seferihisar Belediye Başkanı olsaydınız ve tesisin teklifi sunum yapılmadan gelseydi nasıl bakardınız?” sorusunu yöneltti.

Soyer bunun üzerine “Hepimiz en az sizin kadar Menderes'i savunuyoruz. En az sizin kadar Menderes için kaygılıyız. En az sizin kadar Menderes'in iyiliğini istiyoruz. Bundan zerre kadar tereddüdünüz olmasın” dedi.

“BU ALGIYI DEĞİŞTİRMEK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ”

Soyer daha sonra şu açıklamayı yaptı:

*Bu çöp lafının çok rahatsız edici bir algısı olduğunu biliyorum. Bunda Harmandalı tesisinin etkisi olabilir. Bu algıyı tamamen değiştirecek noktaya geldik. Gelecek ay Harmandalı'da meclis oturumu yapalım.

*Kapasitesini görelim, eksiği varsa görelim. Meclis oturumumuzu orada yapacağız. Adına ‘çöp yığınları, çöp dağları, vahşi depolama' diyebilirsiniz. Bu algıyı değiştirecek bir gerçeklik yaşanıyor.

*Popülizmin tuzağına düşmeden siyaset yapmak zor iştir. Bazen halka rağmen bazı şeyleri söylemek mecburiyetinde kalırsınız. Çöp için AK Parti'lisi, CHP'lisi direnmişler.

*Haklılar. Şimdi geliyorlar ve sizin ilçenize bu tesisi yapacaklarını söylüyorlar. Ben Seferihisar Belediye Başkanı olsaydım, Aziz Başkan gelseydi, karşı çıkardım. *Benim gözümdeki algı Harmandalı'daki algıydı.

*Bugün Aziz Bey bu koltukta oturuyor olsaydı ve ben Seferihisar Belediye Başkanı olsaydım, sahip çıkardım. Samimiyetimle söylüyorum. Bu tesisin yapılmasına karşı çıkmazdım. Çünkü gerçeklik farklı artık.

*Harmandalı'daki tesis mükemmel. Hüsnü Bey az önce belirtti. Harmandalı'ya çöpün az gelmesini istedi. Çok haklı. Bergama'da, Menderes'te yaparsak belediye araçları daha az gidecek, daha az mazot harcayacak.

*Bunlar bu milletin parası. Hem Harmandalı rahatlayacak hem de tasarruf edilecek. İtiraz edenleri çok iyi anlıyorum ama bu algıyı değiştirmek için mücadele edeceğiz. Artık gerçeklik değişti.

*Biz bunu anlatmaya devam edeceğiz. Toplantılarda örneğin; ‘Tahtalı Havzasına şöyle bir zararı vardır' derlerse vazgeçeceğiz. Ne yapacağız? Biz bilime rağmen, bu ülkenin menfaatlerine rağmen bir şeyi yapmayız.*

*O zaman B planına bakacağız, o zaman başka bir şeye bakacağız. Önümüzdeki ay meclis toplantılarından çarşamba günkü oturumunu Harmandalı'da yapacağız. İHA