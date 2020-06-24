Başkan Soyer’den çiftçilere çağrı!

“Başka bir tarım mümkün” diyerek yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu kez Kınık'ta ilçeye bağlı 33 köydeki 260 üreticiye, toplamda 120 tonu bulan 2 bin 470 çuval süt yemi dağıttı.

İlk kez verilen yem desteğinden, bir ile on arasında büyükbaş hayvanı bulunan köylüler faydalandı. Poyracık Köy meydanında düzenlenen dağıtım törende Başkan Soyer, corona virüs salgınının henüz bitmediğine işaret ederek, dikkatli olunması, tedbirlere uyulması konusunda yurttaşları uyardı.

Başkan Soyer corona virüsü sürecinde ilçede yapılan yardım ve destekleri anlattı. Konuşmaların ardından yem çuvalları köylülere dağıtıldı.

Törene Ankara’da bulunan Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer'i temsilen Kınık Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Özçam katıldı. Törende Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ve Kınık Ziraat Odası Başkanı Murat Tosun da hazır bulundu.

“KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİ OLMAKTAN ÇIKARSA, MİLLET AÇ KALIR”

Bugüne kadar 34 köyde 324 çiftçiye toplam bin 197 koyun, keçi ve koç dağıtımı yapıldığını anımsatan Soyer, Büyükşehir Belediyesi olarak 66 üreticiye 256 adet arılı kovan, 124 adet de arısız kovan verildiğini söyledi.

Arapdere Mahallesi'nde hayvanlara içme suyu sağlayacak göletin etüt çalışmalarını başlattıklarını da açıklayan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Ağaçlandırma projesi kapsamında da bugüne kadar 240 bin 685 adet meyve fidanı dağıtımını gerçekleştirmiş olduk. Bunları ‘Biz ne güzel işler yaptık' demek için söylemiyorum.

*Gördüğünüz gibi koyundan arıya, fidandan yeme kadar birçok konuda destek olmaya çalıştık. Neden? Çünkü bu topraklarda eğer köylü milletin efendisi olmaktan çıkarsa, millet aç kalır. Onun için Mustafa Kemal Atatürk, ‘Köylü mi lletin efendisidir' demiş.

ÜRETİCİYE KOOPERATİF ÇAĞRISI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarım politikasının dört başlığının bulunduğunu, bunlardan ilkinin yerli tohumu gün ışığına çıkarmak olduğu kaydeden Soyer, “en büyük hazinemiz” dediği atalık tohumları çoğaltacaklarını söyledi. Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Yerli tohumları yok ediyorlar, buna izin vermeyeceğiz. O tohumları yaşatacağız. Dört başlıktan bir diğeri de mutlaka tarım ürünlerini işleyeceğiz. Tarım ürünü sadece tarım ürünü olarak kaldığı sürece değerini bulmuyor.

*Katma değerini büyütecek şekilde işlememiz lazım. Üçüncüsü, üretici tek başına hiçbir şeydir. Kooperatif çatısı altında mutlaka bir araya gelmek ve el ele vermek lazım. Siz bir araya gelirseniz, ancak o zaman köyünüzü pazarlayacak bir güç olabiliyorsunuz.

*Siz kooperatif çatısı altında örgütlenin ne üretiyorsanız almaya söz veriyorum. Yeter ki, kooperatif çatısı altında örgütlenin. Dördüncüsü de; siz ürettikçe biz satın almaya devam edeceğiz. Ama yerli tohuma sahip çıkacaksınız.

*Ürününüzü işleyeceksiniz. Ayrıca ilçede 12 üreticiye 40 manda dağıtılacak. Mandanın sütünden yapılan peynir dünyanın parası. Biz bu peyniri ithal ediyoruz. Oysa manda buradaydı. Burada ürüyordu, çoğalıyordu ve üreticisi ekmek yiyordu.

Biz bu hatalardan döneceğiz ve bu toprağın bereketini yeniden gün ışığına çıkaracağız. Siz yeter ki alın teri dökmeye devam edin. O alın terinin bir zerresini karşılıksız bırakmayacağız.