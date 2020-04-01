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Başkan Yavaş, başvuru sayısını açıkladı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bu saat itibarıyla ihtiyaç sahibi başvuran sayısı 124.508'e, işini kaybeden vatandaşlarımızdan gıda ve nakit başvuru sayısı 22.849’a, gönüllü sayısı ise 3.118’e ulaşmıştır" dedi.

18:20 -
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Başkan Yavaş, başvuru sayısını açıkladı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, corona virüsü salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşlar, iş yerlerini kapatan esnaf ve ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlatmıştı.

Yapılan başvurularla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulunan Yavaş, şu ifadeleri kullandı;

*Bu saat itibarıyla ihtiyaç sahibi başvuran sayısı 124.508’e, işini kaybeden vatandaşlarımızdan gıda ve nakit başvuru sayısı 22.849'a, gönüllü sayısı ise 3.118'e ulaşmıştır.

*İnşallah kimseyi aç ve açıkta bırakmayacak, mağduriyetlere izin vermeyeceğiz.

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Ankara Corona
Son güncelleme: 18:24 01.04.2020
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