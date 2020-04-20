Başkan Yavaş bir sözünü daha tuttu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla başlayan sosyal yardım projeleri devam ediyor. Daha önce corona virüsü salgını nedeniyle iş yapamayan nakliyecilere destek sözü seven Yavaş, nakliyecilerle anlaşma yapılmasını sağlayarak, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazırlanan yardım kolilerini taşıtmaya başladı.

CORONA KRİZİNDE NAKLİYECİLERE İŞ İMKANI

Sosyal yardım projeleri ile hem ihtiyaç sahibi vatandaşlara hem de corona virüs salgını nedeniyle iş kaybı yaşayan meslek gruplarına destek olmayı hedefleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, işleri azalan hatta durma noktasına gelen nakliyecilere bu süreçte destek olacaklarını açıkladı.

Başkan Yavaş'ın talimatı sonrası nakliyecilerle iş birliği yapan Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan gıda yardım kolilerini taşıtmaya başladı.

100 BİN GIDA YARDIM KOLİSİ TAŞINACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile anlaşan nakliyeciler, BELSO Soğuk Hava Deposu'nda muhafaza edilen gıda yardım kolilerini kent genelinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacak.

İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Halit Özdilek, işleri aksayan nakliyecilere destek olmak istediklerini belirterek, “Büyükşehir Belediyemizin dağıtacağı sosyal yardım kolilerinin hazırlıklarını tamamladık. İlk etapta Altındağ ilçemizde yaklaşık 30 bin koliyi dağıtmayı planlıyoruz. Belediyemiz ve nakliyecilere ait toplam 150 araç, 500 personel ve diğer tüm ekipmanlarımız ile hazırız. Bugün inşallah bir sıkıntı çıkmazsa Altındağ'da dağıtım işlemini tamamlayacağız. Bu hafta içerisinde de Sayın Başkanımızın talimatları üzerine 100 bin koliyi dağıtacağız. En geç önümüzdeki hafta ihtiyaç sahiplerinin sosyal yardım kolilerinin dağıtımını bitirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

NAKLİYECİLERDEN BAŞKAN YAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Dağıtımı gerçekleştirmek üzere BELSO Soğuk Hava Deposu'nda gıda yardım kolilerini araçlarına yükleyen nakliyeciler, Başkan Yavaş'a teşekür etti. Nakliyeci İsmail Baltürk, “Başkanımızın talimatları sonrası bugün yardım kolileri dağıtımına başladık. Emeklerinden dolayı Başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Başka bir nakliyeci Ahmet İpek ise, “Başkanımızın talimatı sonrası gıda dağıtımı yapmak için buraya geldik. Sayın Başkanımız Mansur Yavaş'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.