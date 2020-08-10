Başkandan sonra yardımcısı da coronaya yakalandı

Elazığ Belediye Belediye Başkanı AKP’li Şahin Şerifoğulları’nın Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrasında tedbir amaçlı test yapan Elazığ Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu’nun da Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

CORONAYA YAKALANDI

Normalleşme süreci ile birlikte Elazığ genelinde corona virüsü vakalarında artış yaşanmaya devam ediyor.

Elazığ Belediye Başkanı AKP’li Şahin Şerifoğulları’nın coronaya yakalanması sonrasında tedbir amaçlı test yaptıran belediye başkan yardımcısı Nazif Bilginoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıktı.

“DURUMUM İYİ”

Durumun iyi olduğunu belirten Bilginoğlu, “Tedbir amaçlı yaptırmış olduğum covid-19 testi pozitif çıktı. Ancak şuanda durumum iyi evimde 14 gün süreyle kendimi izole edeceğim” diye konuştu.