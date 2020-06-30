Başkent Market’te ‘Beypazarı Baklavası’ yok satıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın “en büyük hayalim” diyerek hayata geçirdiği ‘‘Başkent Market'' zincirinin ilk halkası Etimesgut mağazası uygun fiyatlarıyla vatandaşların yüzünü güldürdü.

Mağaza Müdürü Süheyla Aksoy, Beypazarı Baklavası’nın en çok satan ürünler arasında yer aldığını belirterek “Tarım ve Kadın Kooperatifleri ürünlerinden tüm müşterilerimiz memnun. En çok Beypazarı Baklavası, Sarma, Salça, Erişte ve Reçeller rağbet görüyor” dedi.

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden önce Beypazarı Belediye Başkanlığı yapmıştı.

TAM NOT ALDI

Halk Ekmek tarafından Ankara'da üretim yapan kadın kooperatifleri ve yerli üreticilerden alınan doğal ürünler tüketicilere uygun fiyat ile satılıyor.

Kadın Kooperatifleri ve çiftçilerin hijyen kurallarına uygun olarak hazırladığı ürünler arasında bulunan bal, pekmez, tereyağı, peynir, reçel, tarhana, sirke, erişte, salça, turşu, et ve birçok lezzetli ürün tazeliği ile de tam not alıyor.

Etimesgut İstasyon Mahallesinde açılan Başkent Market'te hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ediliyor.

Müşterileri ateş ölçümü ile karşıladıklarını, market, günlük olarak dezenfekte ediliyor.