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Başkent’te bir garip kavga! Niye benimle yarışmıyorsun?

Ankara Kızılay Meydanı’nda kırmızı ışıkta bekleyen otomobilde bulunan 2 kişi, “yarışalım mı” sorusuna ret cevabı veren diğer araçtaki 2 kişiyle kavga etti. O anlar kameralara yansıdı.

09:30 -
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Başkent’te bir garip kavga! Niye benimle yarışmıyorsun?

Olay, gece geç saatlerde Ankara Kızılay Meydanı'nda gerçekleşti. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki kırmızı ışıkta otomobili ile bekleyen Muhammet B., aracın camını açarak yanlarında bulunan aracın sürücüsü Ercan Ö.’ye “yarışalım mı” diye sordu.

Olumsuz yanıt alan Muhammet B. ve yanındaki arkadaşı Oğuzhan K., yarışmak istedikleri aracın yanına giderek içeride bulunan Mehmet Y. ve Ercan Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 4 kişi birbirine girdi. Bir süre kavga eden kişilerden Mehmet Y. diğer grubun otomobilinin camını tekme atarak kırdı.

Olay yerine gelen polis kavgayı ayırdı ve kavgaya karışan alkollü gençleri karakola götürdü. Foto: İHA

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, duruma müdahale ederek şahısları ayırdı. Alkollü olduklarını kabul eden ve bu şekilde otomobil kullandıklarını belirten sürücüler, yakınlarından yardım istedi. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı. (İHA)

Ankara kavga Mustafa Kemal otomobil Polis
Son güncelleme: 09:40 15.01.2020
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