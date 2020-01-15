Başkent’te bir garip kavga! Niye benimle yarışmıyorsun?

Olay, gece geç saatlerde Ankara Kızılay Meydanı'nda gerçekleşti. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki kırmızı ışıkta otomobili ile bekleyen Muhammet B., aracın camını açarak yanlarında bulunan aracın sürücüsü Ercan Ö.’ye “yarışalım mı” diye sordu.

Olumsuz yanıt alan Muhammet B. ve yanındaki arkadaşı Oğuzhan K., yarışmak istedikleri aracın yanına giderek içeride bulunan Mehmet Y. ve Ercan Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 4 kişi birbirine girdi. Bir süre kavga eden kişilerden Mehmet Y. diğer grubun otomobilinin camını tekme atarak kırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, duruma müdahale ederek şahısları ayırdı. Alkollü olduklarını kabul eden ve bu şekilde otomobil kullandıklarını belirten sürücüler, yakınlarından yardım istedi. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı. (İHA)