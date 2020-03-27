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Başkent’te liselilerden taşlı sopalı laf atma kavgası

Ankara’nın Çankaya ilçesinde liseli bir grup genç, kız arkadaşlarına laf atarak sözlü taciz ettiklerini öne sürdükleri kişileri taş ve sopalarla dövdü. O anlar kameralara yansıdı.

10:56 -
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Olay, dün akşam Çankaya ilçesi Kültür Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla vakit geçiren bir grup liseli genç, iddiaya göre kız arkadaşlarına laf atarak sözlü tacizde bulunan kişilerle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine liseli gençler, laf attıklarını iddia ettikleri kişilere dakikalarca yerden aldıkları kaldırım taşlarını attı.

Liseliler, daha sonra yine taş atarak yaklaşık 100 metre kovaladıkları kişileri yakalayarak yanlarında getirdikleri sopalarla öldüresiye dövdü. O anlar ise kameralara yansıdı.  (İHA) 

Ankara Çankaya taciz
Son güncelleme: 11:05 27.03.2020
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