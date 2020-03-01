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Başkentte polis ekibine saldırı girişimi!

Ankara’nın Sincan ilçesinde kavgaya müdahale eden polis ekiplerine saldıran 3 alkollü şahıs, gözaltına alındı.

23:21 -
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Başkentte polis ekibine saldırı girişimi!

Olay, Sincan ilçesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, 3 alkollü şahıs, Ankara Caddesi üzerinde ilerlerken henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü başka bir grupla kavga etti.

Kavganın büyümesi sonucunda 1 kişi bıçak darbesiyle yaralanırken, çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdıktan sonra, kimlik kontrolü yapmak istedi.

Alkollü 3 şahıs polis ekiplerine kimlik vermeyeceklerini söyleyerek direndi. Polis ekiplerine saldırmaya kalkan alkollü 3 kişi, olay yerine gelen diğer polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Yaralı bir kişi ise ambulans ekipleri tarafından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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