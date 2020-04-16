Baskında ele geçirildi! Her bir tanesine Osmanlı padişahlarını çizmişler!

Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı’na, Ankara’da bir iş yerinde nesli tükenmiş ya da tehlike altında olduğu için ticareti yasaklanan hayvanların boynuzlarından ve dişlerinden imal edilen tespihlerin satıldığı bilgisi geldi.

124 TESPİH, 47 DEĞERLİ TAŞ

Gümrük Muhafaza ekipleri söz konusu iş yerine baskın düzenledi. Baskında balina, mamut, ve fil dişi ile gergedan boynuzundan imal edilmiş 124 adet tespih ve tespih yapımında kullanılan çoğunluğu kehribar 47 adet değerli taş ele geçirildi.

TİCARETİ YASAKLANAN ÜRÜNLER

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme kapsamında ticareti yasaklanan ürünlerden üretilen tespihler ile taşlara el konuldu.

Her bir tanesine Osmanlı padişahlarının portrelerinin çizildiği mamut dişinden yapılmış tespih dikkati çekti. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu bildirildi. İş yeri sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı. (DHA)