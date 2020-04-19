Başsavcılık açıkladı: 1 tutuklunun corona testi pozitif çıktı!

Açıklamada, cezaevinde tutuklu olarak bulunan H.A. isimli hükümlünün 13 Nisan tarihinde ishal, kırgınlık gibi şikayetlerle sağlık kurumuna sevk edildiği, yapılan corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine kişinin hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde ceza infaz kurumunda filyasyon kuralı uygulandığı bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

* H.A.'nın da kaldığı, adli suçların bulunduğu koğuşlardaki tutuklu ve hükümlüler tedbiren hastaneye sevk edilmiştir.

* Hastalık belirtisi taşıyan 62 tutuklu ve hükümlü hastanelerde izole edilmiş, tetkikleri devam etmektedir, sağlık durumları iyidir.

* Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda İzmir'deki ceza infaz kurumlarında korona virüse karşı alınan tüm tedbirler titizlikle uygulanmaktadır. İHA