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Başsavcılıktan 65 tutuklu ve hükümlünün sağlık durumu hakkında açıklama!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda corona virüsü (Covid-19) testi sonucu pozitif çıkan 64 tutuklu ve hükümlünün genel sağlık durumlarının iyi olduğunu, yoğun bakımda tedavi gören 1 tutuklunun da tedavisine normal serviste devam edildiğini açıkladı.

22:47 -
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Başsavcılıktan 65 tutuklu ve hükümlünün sağlık durumu hakkında açıklama!

İzmir Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki bazı tutuklu ve hükümlülerin corona virüsü (Covid-19) salgınından etkilenmesi üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek için yazılı bir açıklama yapan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, corona virüsü testi sonucu pozitif olan kalp hastası 70 yaşındaki hükümlünün yoğun bakım servisinden çıkarıldığını ve genel sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu.

Covid-19 testi sonucu pozitif çıkan tutuklunun tedavisine normal serviste devam edildiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

* İlk vakanın ardından kurumda kapsamlı bir filyasyon çalışması yapılmıştır.

* Söz konusu şahısla teması bulunan 64 tutuklu ve hükümlünün Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.

* Toplamda 65 tutuklu ve hükümlünün hastanelerdeki tedavileri devam etmektedir.

* Bütün hükümlülerin genel sağlık durumu iyidir.

İzmir Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda Covid-19 salgınına karşı hijyen ve izolasyon dahil tüm tedbirlerin en üst düzeyde alınmaya devam edildiği ifade edildi. İHA

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Son güncelleme: 22:49 21.04.2020
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