Başsavcılık’tan ‘Buca Cezaevi’ açıklaması

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki bazı tutuklu ve hükümlülerin corona virüsü salgınından etkilendiğine yönelik iddialara karşı açıklama yaptı. Açıklamada, cezaevinde tutuklu bulunan bir kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığı, hastalık belirtisi bulunan 62 tutuklu ve hükümlünün ise hastanelerde izole edildiği duyuruldu.

H.A.’nın tedavi altında alındığının ve İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde cezaevinde filyasyon kuralarının uygulandığını belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* H.A.’nın da kaldığı, adli suçların bulunduğu koğuşlardaki tutuklu ve hükümlüler tedbiren hastaneye sevk edilmiştir.

* Hastalık belirtisi taşıyan 62 tutuklu ve hükümlü, hastanelerde izole edilmiş, tetkikleri devam etmektedir, sağlık durumları iyidir.

* Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda İzmir’deki ceza infaz kurumlarında koronavirüse karşı alınan tüm tedbirler titizlikle uygulanmaktadır. (DHA)