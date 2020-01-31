Başsavcılıktan evlere çarpı işareti konulmasına ilişkin açıklama

İstanbul Pendik’te bazı dairelerin kapısına sprey boya ile kırmızı çarpı işareti konulduğu iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 28 Ocak’ta 4 müştekinin kapsının işaretlenmesiyle ilgili yapılan ihbar üzerine soruşturma başlatıldığını belirterek, “Soruşturma kapsamında müştekilerin Alevi oldukları için kapılarına işaret konulduğunu düşündüklerini ve sorumlulardan şikayetçi olduklarını beyan etmeleri üzerine aynı çevrede oturan tanıkların bilgisine başvurulmuştur” ifadelerine yer verdi.

EVİNİ 15 YAŞINDAKİ OĞLUNUN İŞARETLEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Müştekilerden H.Y.’nin olaydan bir gün sonra polise müracaat ederek eylemi 15 yaşındaki oğlunun gerçekleştirdiğini söylediğinin anlatıldığı açıklamada, “Kamera kayıtları incelemesi sonucu olay tarihinde apartmana giriş çıkış yapan S.Y.’nin davranışlarının şüphe uyandırdığı belirlenmiştir. Suça sürüklenen çocuk S.Y.’nin alınan ifadesinde kendisi hakkında kötü söz söyleyen amcasını korkutmak amacıyla böyle bir eylemde bulunduğunu ve pişman olduğunu beyan etmiştir” denildi.

SERBEST BIRAKILDI

Açıklamada, S.Y., yaşı gereği eylemin hukuki anlam ve önemini algılama yeteneği bulunup bulunmadığının tespiti için İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edildiği aktarılarak, “Adli Tıp uzmanlarının şahsın işlediği suça ilişkin algılama yeteneğinin gelişmediğini tespit ettiği rapor doğrultusunda suça sürüklenen çocuk serbest bırakılmıştır” ifadelerine yer verildi.