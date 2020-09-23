Başsavcılık’tan ‘Gülay Uygun’un ölümüne ilişkin açıklama

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir arazide 17 Eylül Perşembe günü, ateşli silahla vurulmuş halde ölü bulunan Gülay Uygun’la ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 22 şahsın ifadelerinin alındığı aktarıldı.

Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

* Olay yerinde bulunan ve olayda kullanıldığı değerlendirilen 7,65 milimetre tabanca ile kovan üzerinde kriminal inceleme yaptırılmış, olay yerinde bulunan kovanın bu tabanca ile atıldığı tespit edilmiştir. Tabanca üzerinde yapılan parmak izi çalışmasında mukayeseye elverişli parmak izi tespit edilememiştir.

* Otopsi işlemleri esnasında Gülay Uygun'dan alınan kan örneği ile olay yerinden temin edilen bulgu ve materyaller üzerinde mukayeseli inceleme yapılması yönünde gerekli talimatlar verilmiştir.

NE OLMUŞTU? Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından şüpheli olarak ifadesi alınan Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun, Ankara Keçiören'de kafasından silahla vurulmuş halde bulunmuştu. Olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılan Gülay Uygun'un ölümü şüpheli bulunmuştu. Haberi alıp olay yerine gelen eşi Durak ve oğlu Ümit Can Uygun ise intihardan Müge Anlı ve ekibini sorumlu tutmuştu.

* Ölü muayenesi ve otopsi neticesinde Gülay Uygun'un kafa sağ temporal üst bölgede giriş ve oblik seyirle sol temporal bölgede çıkış olmak üzere tek bir ateşli silah mermi çekirdeği giriş ve çıkışı tespit edilmiştir.

* Biyolojik ve kimyasal incelemelerin tamamlanmasından sonra ayrıntılı olarak tanzim edilecek otopsi raporu Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilecektir. Tespit edilen bulgular ışığında soruşturma her türlü ihtimal dikkate alınarak hassasiyetle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir.