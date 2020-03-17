Başsavcılıktan karantina iddialarına açıklama!

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Edirne ceza infaz kurumlarında kalan hükümlülerin Corona virüsü salgını dolayısıyla, karantinaya alındığına dair iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

“KARANTİNAYA ALINAN HÜKÜMLÜ YOKTUR”

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Sözcülüğü ve Medya İletişim Bürosu'nda yapılan yazılı açıklamada, Edirne'de bulunan tüm ceza infaz kurumlarında Corona virüsü nedeniyle karantinaya alınan hükümlü/tutuklu bulunmadığı açıklandı.

“TÜM TEDBİRLER ÜST DÜZEYDE ALINMIŞTIR”

Açıklamada, Edirne'de bulunan tüm ceza infaz kurumlarında Corona virüsüne karşı tüm tedbirlerin alındığı belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

* Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Edirne Ceza İnfaz Kurumlarında hükümlülerin COVID-19 salgını dolayısıyla, karantinaya alındığına dair “Edirne cezaevinde karantinaya alınma olmuş!” şeklinde haberlerin yer almasına ilişkin bir basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur.

* Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzün talimatı gereği, ülke genelinde olduğu gibi ilimizde bulunan tüm ceza infaz kurumlarında da COVID-19 salgını kapsamında gerekli olan tüm tedbirler en üst düzeyde alınmıştır.

* Ceza infaz kurumlarımızda COVID-19 şüphesi bulunan ya da bu nedenle karantinaya alınan hükümlümüz/tutuklumuz bulunmamaktadır.

* Bu konu ile ilgili basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberlerin ve paylaşımların gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur.

* Resmi açıklamalar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi önem arz etmektedir.