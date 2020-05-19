Bataklığa saplanan ineğin başından iki gecedir ayrılamıyor

İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyünde yaşayan Mehmet Emin Atasoy'a ait inek, Nehir sazlığı yakınlarında otlarken bataklığa saplandı.

Akşam saatleri olması nedeniyle bir şey yapamayan Atasoy, sabaha kadar ineğinin başından ayrılmadı. Sabahın ilk ışıklarıyla köyden gelen vatandaşların desteğiyle yapılan çalışmalar sonuç vermeyince Atasoy ikinci gece de ineğinin başından ayrılmadı.

“TEK GEÇİM KAYNAĞIM BU İNEK”

Zor şartlarda yaşadığını belirten Atasoy şunları söyledi:

* Dün akşam üstüydü ineğim gelmeyince merak edip hemen aramaya çıktım. Nehir sazlığına doğru gittim. Baktım ineğim bataklığa saplanmış. Hemen çıkartmak için itelemeye başladım ama bataklık olduğu için çıkmadı.

* Mecbur ineğimin başına bir şey gelemesin diye sabaha kadar yanında bekledim. Köyden yardım istedim, sağ olsunlar hepsi geldi yardıma ama maalesef yine çıkartamadık. Her yeri aradık kurtarmak için fakat bataklık olduğu için kimse gelemedi.

* Şu an çok üzgünüm, bu inek benim evimin tek geçim kaynağıdır. İneğimi yalnız bırakamıyorum, lütfen yetkililer bana yardım etsin.

10 BİNİ LİRAYA ALDI İNEĞİ

Amcası için yardım talebinde bulunan Galip Atasoy da şunları kaydetti:

* Amcam ineğinin yanında oturmuş ve hayvanı da bataklığa saplanmış durumda. Yardıma geldik bir türlü çıkarmadık. Amcamı da bir türlü eve götüremedik. ‘İneğim çıkmadan ben gelmem' diyor.

* İneğini 10 bin liraya almıştı, şimdi burada kesersek kasaplar bin lira ancak verir. 10 çocuğu var ve geçimini bu inekle sağlıyor. Büyüklerimizden isteğimiz, amcama yardımda bulunsunlar. (İHA)