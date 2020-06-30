Bataklık Operasyonu’nda dikkat çeken detay… Yıllar sonra yeniden!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun duyurduğu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘Bataklık Operasyonu'yla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Gözaltına alınan isimler arasında geçen ay adli kontrolle serbest bırakılan sabıkalı uyuşturucu kaçakçısı Nejat Daş ile Çetin Gören de var. Nejat Daş, Türkiye kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim…

ZEHİR GEMİLERİ

1992 yılında öldürülen ünlü uyuşturucu baronu Şeyhmus Daş'ın oğlu olan Nejat Daş’ın adı 1992 ve 1993'te Kısmetim-1' ve ‘Lucky-S' isimli gemilere düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında duyuldu.

Yüklü miktarda uyuşturucu taşıyan Kısmetim-1 gemi personeli tarafından batırılırken, Lucky S ise uyuşturucularla yakalandı. Yakalanan Nejat Daş ise 1994'te jandarmanın elinden kaçıp yurt dışına çıktı.

KARDEŞİ DEVRALDI

Yıllar sonra İspanya’da yakalanan Nejat Daş, 2007'de Türkiye'ye iade edildi ve 2012’de kefaletle serbest bırakıldı.

Nejat Daş’ın kardeşi Vahdet Daş da 2011 yılında yapılan bir uyuşturucu operasyonunda yakalandı.



YILLAR SONRA YENİDEN

Abisinin cezaevinde olduğu dönemde uyuşturucu işlerini yürüten ve 250 kilo eroinle yakalanan kardeş Vahdet Daş’a yönelik operasyonda 2011 yılında ele geçirilen 15 lüks otomobil İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesini ‘lüks oto galerisi’ne dönüştürmüş ve günlerce konuşulmuştu.

Bugün ise Nejat Daş’ın da gözaltına alındığı Bataklık Operasyonu’nun İstanbul ayağında ele geçirilen birbirinden lüks otomobiller basına gösterildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesinin bahçesi lüks araç galerisine döndü.