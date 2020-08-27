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Batman’da iki aile arasında bıçaklı kavga: Genç kız öldü, babası yaralandı

Batman'ın Sason ilçesinde, Toparlı ile Kaban aileleri arasında taş, sopa ve bıçağın kullanıldığı kavgada Mizgin Toparlı (19) adlı genç kız boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Kavgada yaralanan genç kızın babasının ise tedavisi sürüyor.

08:11 -
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Batman’ın Sason ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir sebeple Toparlı ile Kaban aileleri arasında kavga çıktı. Taş, sopa ve bıçağın kullanıldığı kavgada, Mizgin Toparlı Nazmiye Kaban (40) tarafından boğazından bıçakla yaralandı.

Mizgin’nin babası Şirin Toparlı da kavgada yaralanırken polis ekipleri kavgayı sonlandırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Mizgin Toparlı, hastanede yaşamını yitirirken babasının ise tedavisi sürüyor. Polis, Nazmiye Keban ile çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. (DHA)

aile Batman kavga Polis
Son güncelleme: 08:16 27.08.2020
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