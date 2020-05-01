Bayburt’ta bir köy karantinaya alındı

Bayburt Memnune Evsen Huzurevi'nde 27 Nisan’da 35 kişide corona virüsü tespit edilmesi sonrası Bayburt Devlet Hastanesi’nde tedavi gören hasta sayısında birkaç gün içerisinde artış yaşandı ve pozitif vaka sayısı 60'ın üzerine çıktı.

TEDBİRLER ARTIRILDI, BİR KÖY KARANTİNADA

Vaka sayılarında önümüzdeki günlerde yine artış yaşanabileceği düşüncesiyle kentte önlemler artırıldı. Merkeze 17 kilometre uzaklıkta bulunan Konursu köyü de 10 kişide corona virüsü tespit edilmesi üzerine salgını tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. (İHA)