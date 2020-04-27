Bayburt’taki huzurevinde 35 kişide ‘corona’ çıktı!

Konuyla ilgili Bayburt Valiliği’nden şu açıklama yapıldı:

* Memnune Evsen Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 26.04.2020’de gerçekleştirilen genel sağlık taraması doğrultusunda elde edilen ilk bulgulara göre 27’si huzurevi sakini, 8’i kurum personeli olmak üzere toplam 35 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif tespit edilmiştir.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

* Valiliğimizce gerekli tedbirler alınmış olup idari soruşturma başlatılmıştır.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Türkiye’de corona virüsü kaynaklı can kaybı 2 bin 805’e, toplam vaka sayısı ise 110 bin 130’a ulaştı. Son 24 saatte 2 bin 357 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 99 kişi de hayatını kaybetti.