Bayram günü 3 kentte 3 acı olay! Kapılar açılmadı…

Bayram günü 3 kentte yalnız yaşayan 3 kişi evlerinde ölü bulundu.

KAYSERİ

Kayseri’de yalnız yaşayan Alim Batmaz (55), Ramazan Bayramı’nda kendisini ziyaret eden akrabaları tarafından evinde ölü bulundu. Olay dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Fatih Kırcı Caddesi’ndeki 9 katlı apartmanın 8’inci katındaki dairede meydana geldi.

Yalnız yaşayan 2 çocuk babası Alim Batmaz’ı Ramazan Bayramı nedeniyle ziyaret etmek isteyen akrabaları, evin zilini çaldı ancak açan olmadı.

Ekiplerin çilingir yardımıyla girdiği evde Batmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan akrabaları gözyaşı döktü.

BURSA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yalnız yaşayan Fahrettin Altınsoy (58), evinde ölü bulundu. İlçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi Zade Emin Sokak´ta bulunan bir apartmanda oturanlar, Fahrettin Altınsoy’a ait daireden kötü kokular geldiğini fark ederek, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Apartmana gelen ekipler, yalnız yaşayan Altınsoy’un zilini çaldı. Kapı açılmayınca çağrılan çilingir yardımıyla eve giren ekipler, evin salon kısmında Altınsoy´un cansız bedenine ulaştı.

ADANA

Adana’da yalnız yaşayan bedensel engelli Bülent Çetin (54) evinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi 57135 Sokak’ta iki katlı evin birinci katında yaşayan Bülent Çetin’in yanına gelen kardeşi kapının açık olduğunu fark etti. İçeri girdiğinde ise Çetin’in yerde yattığını görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler Çetin’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Doğuştan sağ kolundan engeli olan Çetin’in çok miktarda alkol aldığı öne sürüldü. (DHA-İHA)