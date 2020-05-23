Bayram hutbesi nereden dinlenir? Bayram hutbesi hangi kanalda olacak?

Vatandaşlar bayram namazı için hazırlıklarını sürdürürken Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan ayının son gününde olunduğunu hatırlatarak, “Rahmet mevsimiyle vedalaşmanın hüznünü yaşıyoruz” dedi. Yarın ise Ramazan Bayramı olduğunu ve bayramların müminler için sevincin, coşkunun, muhabbetin en yoğun yaşandığı zamanlar olduğunu belirten Erbaş, bayram namazı hutbesinin televizyonda yayınlanacağını söyledi.

BAYRAM NAMAZI HUTBESİ NASIL DİNLENECEK? DİYANET AÇIKLADI…

Sabah namazının ardından güneşin yükseldiği bayram namazı vaktine kadar heyecanla, dualarla, zikirlerle bekleyelim. Minarelerden okunan tekbirlere eşlik ederek bayram sevincine ve coşkusuna katılalım.

Diyanet TV'nin ve birçok televizyon kanalının sabah 6'dan itibaren canlı yayınlayacağı bayram hutbesini dinleyelim. Dileyen evinde bayram namazını, dileyen de nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı kılabilir.

Böylece bayram namazı vaktinin bereketinden ve bayramın güzelliğinden ailemizle beraber en iyi şekilde istifade edelim. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyor, bu bayramın hüzünlü gönüllerin sevince dönüşmesine vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.”