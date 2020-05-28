Bayram kâbusa döndü… Şimdilik 18 kişide tespit edildi

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi’nde 81 ilde corona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen ismi açıklanmayan bir kişi akrabalarıyla bayramlaşmaya gitti.

Bayram’ın ilk günü gerçekleşen ziyaretin ardından akşam saatlerinde öksürük ve yüksek ateş şikayetleriyle hastaneye götürülen kişinin ‘Covid-19’ testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine harekete geçen filyasyon ekibi, hastanın temas ettiği kişilere de test uyguladı. Testlerin sonucunda 18 kişide corona virüsü tespit edildi.

KARANTİNADAN FİRAR

Kayapınar İlçesi Hıfzıssıhha Kurulu, yapılan değerlendirme sonrası mahallenin karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Mahalleye giden yollar, kapatılırken, girişlerine uyarı tabelaları konuldu. Karantina altındaki mahalle görüntülenirken, bir kişinin, aracıyla toprak yolu kullanarak, mahalleden çıkıp, karantina kuralını ihlal ettiği görüldü. (DHA)