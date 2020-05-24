Bayram mesajları 2020! Ramazan Bayramına özel resimli mesajlar! Sosyal medya ile bayram mesajları paylaş…

İslam dünyasında büyük önemi olan Ramazan ayı geride kaldı ve bayram başladı. Ramazan Bayramı heyecanı tüm yurtta devam ederken, mesajlar ile kutlamalar da sürüyor. Binlerce kişi Ramazan Bayramı mesajlarını eş, dost, arkadaş, akrabalarıyla paylaşarak hayırlı bayramlar diliyor. Bu bayram önceki bayramlardan farklı olarak pandemi nedeniyle evlerde geçiriliyor. Evlerde izole kalınan bu bayram günlerinde ise vatandaşlar, bayram mesajlarını sevdiklerine sosyal medya uygulamaları ve sms ile gönderiyor. İşte en güzel, anlamlı, yeni ve resimli 2020 Ramazan Bayramı mesajları…

RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tadlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yinede mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara…

Allah'a şükürler olsun Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Bayramınız kutlu olsun…

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!

Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun!

Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun!



Şeker tadında bir Ramazan Bayramı diler her şeyin kalbiniz kadar güzel olmasını temenni ederiz iyi bayramlar…

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

En delice esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Ramazan Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun.

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yinede mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara…

Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Ramazan Bayramın mübarek olsun.

Dualarım sizinle bir daha ki Ramazan Bayramında güzel anılara imza atmak dileği ile Ramazan Bayramı'nız hayırlı olsun.

Bin damla serilsin yüreğine, Bin mutluluk dolsun gönlüne, Bütün hayallerin gerçek olsun, Duaların kabul olsun bu bayramda. Ramazan Bayramın mübarek olsun!

BAYRAM NAMAZI HAKKINDA

Bayram namazı, biri ramazan bayramında diğeri kurban bayramındaolmak üzere yılda iki defa kılınan iki rek‘atlık bir namazdır. Bayram namazıHanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselerevâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ıkifâyedir.Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, cumanamazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımındanaralarında fark vardır. Yani cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğuhalde, bayram namazında sünnettir.

Yine hutbe cuma namazında namaz-dan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur.Şâfiîler'e göre kadınlar da bayram namazı ile yükümlüdürler. Şu var kibu namazın cemaatle kılınması şart olmayıp, münferiden de kılınabilir, fakatcamide cemaatle kılınması daha faziletlidir.Bayram namazının diğer namazlardan kılınış bakımından farkı, bununher rek‘atında üçer fazla tekbir olmasıdır. Bu fazla tekbirlere “zâit tekbirler”denir. Bu ilâve tekbirler vâcip olup birinci rek‘atta kıraatten önce, ikincirek‘atta kıraatten sonra alınır. Tekbirle birlikte eller kaldırılır ve yanlara bıra-kılır(ref‘ ve irsâl). İlk rek‘atta iftitah tekbirinden sonra eller bağlanır(itimâd)ve “Sübhâneke” okunur. Bundan sonra imamla birlikte zâit tekbirlere geçilir.İmamın tekbiri diğer tekbirlerde olduğu gibi sesli, cemaatin tekbirleri ise al-çak sesle olur.

Allahüekber denilerek eller kaldırılır ve yanlara salınır, üçkere “sübhânellah” diyecek kadar beklendikten sonra yeniden tekbir alınır;aynı şekilde eller kaldırılır, yanlara bırakılır ve biraz beklendikten sonra burek‘attaki zâit tekbirlerin sonuncusu olan üçüncü tekbir alınır ve bu defaeller bağlanır. Cemaat susar, imam gizlice eûzü ve besmele çektikten sonraaçıktan okumaya başlar. Fâtiha'dan sonra bir sûre daha okur, rükû ve sec-deden sonra ikinci rek‘ate kalkılır. İkinci rek‘atta imam, Fâtiha ve arkasın-dan bir sûre okuduktan sonra üç defa tekbir alınır ve eller yanlara salıverilir.Dördüncü tekbir rükûa geçiş tekbiri olup bu tekbirle rükûya gidilir ve namaztamamlanır.