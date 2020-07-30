Bayram mesajları 2020: Kurban Bayramı arefesi ve bayram mesajları…

İnananlar, sevgi, barış ve kardeşliğin ön plana çıkacağı Kurban Bayramı için heyecan içerisinde. Bayramların bir parçası olan bayram mesajları ve bayram arefesi mesajları birçok kişinin gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. İşte bayramda ve bayram arefesinde paylaşabileceğiniz anlamlı bayram mesajları…

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2020

İslam coğrafyasına gelecek huzurun mimari olması adına dua ettiğimiz mübarek kurban bayramımızı heyecan ve muhabbetle kutluyorum.

Kurban Bayramı vesilesiyle tüm samimi dualarınızın rabbimize ulaşmasını diliyor, hayırlı bayramlar temenni ediyorum

Bayramımızı heyecan ve sevgiyle karşılıyor, bu duyguyu beraber yaşamak için sizlerinde kurban bayramını kalbi hassasiyetlerimle kutluyorum.

Bayramlar o kadar büyülüdür ki, gelişi bütün bir yıl beklenir ve gidişindeki keder de ancak böyle bir ikinci geliş ümidiyle hafifler; tasa iken sevinç olur, hüzün iken beklenen bir neşeye dönüşür. Kurban Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar…

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara…

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Kurban bayramınız hayırlara vesile olsun.

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!

En güzel bayramların en güzel anlıları sadece bugün değil her gün size güzel bir anı olsun! Kurban bayramınız mübarek olsun.

Bayramlar berekettir,umuttur,özlemdir. Yarınlar niyettir ve duaların kabul olsun, sevdiklerin hep seninle olsun Bayramınız kutlu olsun.

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.