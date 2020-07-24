Bayram namazı camilerde kılınacak mı? Bakan Koca’dan bayram namazı önerisi

Bu sene Kurban Bayramı 31 Temmuz'da başlayacak. Vatandaşlar, bayram namazı ile ilgili internette arama yapmaya başladı. Ramazan Bayramı'nda camilerde kılınamayan bayram namazının, Kurban Bayramı'nda camilerde cemaatle kılınması bekleniyor. İşte Kurban Bayramı namazı ile ilgili son gelişmeler…

BAYRAM NAMAZI CAMİLERDE KILINACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı ile ilgili kısıtlamaların gündemde olmadığını söylemişti. Diyanet İşleri Başkanlığı da, bayram namazı ile ilgili açıklamada bulunmadı. Camilerde vakit namazları ve Cuma namazları sosyal mesafe kuralına uygun olarak kılınıyor. Bayram namazının da camilerde cemaatle kılınması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayram namazı ile ilgili şu öneride bulundu;

– Bayram namazı açık alanda, mesafe kuralına uyularak kılınmalıdır. Kurban kesiminde ve et dağıtımında hijyene normalden daha fazla dikkat edilmelidir.